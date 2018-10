Inspektorat wrócił nad Bałtyk

Od dziś na ulicach Gdyni będzie więcej mundurów marynarki wojennej – mówił minister Mariusz Błaszczak podczas oficjalnego otwarcia w Gdyni siedziby Inspektoratu Marynarki Wojennej. Wcześniej, przez cztery lata, Inspektorat działał w Warszawie, ale decyzja o przeniesieniu w 2014 roku jego siedziby z Wybrzeża do stolicy była wielokrotnie krytykowana.

Inspektorat Marynarki Wojennej powrócił do budynku, który przed wejściem w życie reformy z 2014 roku zajmowało Dowództwo Marynarki Wojennej. W gmachu przy Skwerze Kościuszki od kilkunastu dni pracują już specjaliści. Dziś odbyło się oficjalne otwarcie gdyńskiej siedziby Inspektoratu. –Nasi poprzednicy przeprowadzili zmiany, które okazały się niekorzystne dla Wojska Polskiego, które wprowadziły chaos w systemie dowodzenia, i my to naprawiamy – zapewniał szef MON.

Inspektor marynarki wojennej kontradmirał Jarosław Ziemiański przypomniał, że Inspektorat MW rozpoczął służbę w Warszawie, w budynku przedwojennego Kierownictwa Marynarki Wojennej. – Mimo oddalenia od morza, a tym samym znacznego ograniczenia kontaktu z siłami morskimi, Inspektorat realizował zadania przed nim postawione. Dostrzegaliśmy jednak niedogodności wynikające z przeniesienia nas do stolicy – mówił kontradmirał Ziemiański. Jak przyznał, starano się przekonać przełożonych, że ewentualny powrót Inspektoratu na Wybrzeże nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych zadań. – Po prawie pięciu latach, na polecenie ministra obrony narodowej oraz przy wsparciu wszystkich przychylnych nam osób, udało się zrealizować świętowany dzisiaj powrót do Gdyni – mówił inspektor MW. – Pozwoli to na zacieśnienie współpracy z przemysłem stoczniowym, który realizuje zamówienia na rzecz marynarki wojennej, oraz z administracją morską i samorządową. Pomoże też efektywnie oddziaływać na szkolenie w merytorycznie podległych Inspektoratowi jednostkach – informował portal polska-zbrojna.pl kontradmirał.