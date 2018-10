Warto być żołnierzem

– Rozpoczynamy proces formowania 18 Dywizji Zmechanizowanej, której odpowiedzialność terytorialna sięga od Siedlec aż po Bieszczady – powiedział gen. bryg. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 DZ. – Ta kampania wpisuje się w potrzeby jej formowania. Chcemy rozwinąć jednostki, które już dziś istnieją na wschodzie Polski, do takich stanów, aby gwarantowały wysoką gotowość bojową. Przed nami również wyzwanie formowania nowych jednostek i właśnie one czekają na wszystkich chętnych. Zapraszam do służby w szeregach 18 Dywizji Zmechanizowanej – dodał oficer.

Lublin nieprzypadkowo został wybrany na inaugurację kampanii rekrutacyjnej. – Nie tak dawno zdecydowałem o powołaniu 18 Dywizji Wojska Polskiego, zlokalizowanej na wschód od Wisły. Dowództwo Dywizji mieści się w Siedlcach, ale jednym z miejsc, w którym będą znajdowały się oddziały 18 Dywizji, a więc będzie dowództwo nowej brygady, będzie właśnie Lublin – zapewnił Mariusz Błaszczak. – Zdecydowałem także o tym, żeby wszyscy, którzy przystępują do Wojska Polskiego, w pierwszej kolejności przystępowali właśnie do 18 Dywizji, bo ona jest najważniejsza w systemie obronności państwa – dodał minister obrony narodowej.

– Zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze. Zależy nam również na tym, by Wojsko Polskie wychodziło do kandydatów. Wreszcie chcemy, żeby młodzi ludzie wiązali swoją przyszłość z Wojskiem Polskim – podkreślił w Lublinie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Szef resortu obrony zainaugurował dzisiaj kampanię „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. – Zapraszamy, czekamy na Was. Czekamy, żebyście przystąpili do Wojska Polskiego – zwrócił się do kandydatów na żołnierzy.

Od dziś w całym kraju żołnierze i pracownicy wojska będą spotykać się z mieszkańcami, by przekazać im informacje dotyczące służby wojskowej i zachęcić do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego. Nowością jest to, że armia nie będzie czekać na chętnych, a podejmie aktywne działania promocyjne. Mobilne zespoły rekrutacyjne będzie można spotkać m.in. w centrach handlowych, na dworcach kolejowych i autobusowych czy w miejscach licznie odwiedzanych przez Polaków (harmonogram tych spotkań można znaleźć na stronie MON). W skład każdego z zespołów będą wchodzili przedstawiciele miejscowych jednostek wojskowych, Wojskowych Komend Uzupełnień oraz Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. To oni udzielą szczegółowych informacji oraz przekażą zainteresowanym specjalne przygotowane ulotki i foldery. – Dlaczego warto przystąpić do Wojska Polskiego? Ze względu na poczucie służby wobec ojczyzny, prestiż munduru, możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń i spotkania ludzi z pasją – mówił w Lublinie Mariusz Błaszczak.



Kampania kierowana jest do ludzi młodych. Organizatorom zależy, by poinformować ich, jak wygląda służba wojskowa i zachęcić, by przy wyborze swojej drogi zawodowej wzięli pod uwagę możliwość wstąpienia do armii. Dlatego mobilne zespoły rekrutacyjne przedstawią również korzyści, jakie płyną z rozwoju kariery w armii, czyli m.in. pewność zatrudnienia czy możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. – Oprócz prestiżu munduru, służby Polsce, pomagania innym, to także bardzo dobry zawód, świadomość tego, że Polska pamięta o swoich żołnierzach oraz możliwość, już po skończeniu służby, nabycia godnej emerytury – zaznaczył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Kampania jest też odpowiedzią na stały wzrost zainteresowania służbą wojskową, a jednocześnie wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu polskich sił zbrojnych. Dlatego jej celem jest zwiększenie stanu osobowego wszystkich rodzajów sił zbrojnych, zarówno w służbie zawodowej, jak i rezerwie we wszystkich korpusach osobowych – szeregowych, podoficerów i oficerów. – To nowoczesna kampania, wykorzystująca nowoczesne formy przekazu. Jej zadaniem jest doprowadzenie do tego, by w przyszłym roku do Wojska Polskiego przystąpiło dziesięć tysięcy żołnierzy – powiedział szef resortu obrony.



Szczegółowe informacje na temat kampanii „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej. Tam też zamieszczony jest szczegółowy harmonogram tzw. „tygodni rekrutacyjnych”. Organizatorzy zachęcają jednocześnie do kontaktu z Wojewódzkimi Sztabami Wojskowymi, które również posiadają wszelkie informacje dotyczące tej akcji.