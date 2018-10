„Niepodległą mamy we krwi”

Koszulki, apteczki, gadżety dla graczy, prenumeratę „Polski Zbrojnej”, a nawet fotel komputerowy – to tylko część nagród, jakie można wygrać podczas akcji „Niepodległą mamy we krwi”, której współorganizatorem jest WIW. Naszym celem jest promocja honorowego krwiodawstwa. 100 lat temu łączyliśmy siły, aby odzyskać niepodległość, dziś wspólnie zawalczmy o zdrowie społeczeństwa!

Akcja „Niepodległą mamy we krwi” to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion i Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy m.in. portalu polska-zbrojna.pl. – Przygotowując się do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zastanawialiśmy się, w jaki sposób możemy uczcić to ważne dla wszystkich Polaków święto. Ponieważ na co dzień wspieramy wiele projektów społecznych, a także ideę bezinteresownego dzielenia się krwią, współudział w organizacji kampanii krwiodawstwa stał się dla Instytutu i jego redakcji naturalnym wyborem – mówi Maciej Podczaski, dyrektor WIW-u. – W ten sposób chcielibyśmy szerzyć tę szczytną ideę, a jednocześnie podkreślić rolę wojska i żołnierzy, którzy na co dzień angażują się w krwiodawstwo – dodaje. Natomiast sierż. Robert Kowalewski, prezes Stowarzyszenia HDK Legion podkreśla, że ma nadzieję na to, że dzięki kampanii kolejne osoby, nie tylko w mundurach, zdecydują się zasilić szeregi krwiodawców.

Dlatego jednym z elementów kampanii jest konkurs, w którym można wygrać ufundowane przez partnerów akcji nagrody. – Do udziału w naszej kampanii zaprosiliśmy firmy reprezentujące różne branże. Chcemy, aby każdy uczestnik kampanii mógł sam wybrać, od kogo nagrodę chciałby otrzymać – mówi Kowalewski. – Następnie spośród wszystkich zgłoszeń – codziennie – każdy z pięciu sponsorów wybierze jedno, a jego autora nagrodzi przygotowanymi przez siebie upominkami – dodaje.

A lista nagród jest imponująca. Znajdują się na niej m.in. koszulki, kalendarze i kubki ufundowane przez Legion HDK, apteczki od firmy Helikon Tex, koszulki oraz przybory szkolne od Pompa Team, patriotyczne koszulki, plakaty i naklejki od SurgePolonia, a także słuchawki, podkładki pod myszki, a nawet profesjonalny fotel komputerowy od firmy Genesis. Specjalne nagrody ufundował także WIW. – Nasz firma, aby uhonorować poświęcenie wszystkich tych, którzy przyłączą się do akcji ufunduje głośniki bezprzewodowe, prenumeraty naszych wydawnictw, a także zestawy gadżetów z logiem „Polski Zbrojnej” – mówi Piotr Zarzycki, kierownik Wydziału Marketingu i Promocji WIW. – Jednak największą nagrodę szykujemy na zakończenie akcji. Warto więc śledzić nasz portal i media społecznościowe, gdzie wkrótce pojawi się więcej informacji na ten temat – dodaje.

Podczas finału kampanii, który odbędzie się za miesiąc, spośród wszystkich uczestników organizator wylosuje pięć osób, które otrzymają nagrody specjalne. Jakie? – Niech to będzie niespodzianka – mówi Kowalewski. – Mogę jedynie zapewnić, że jest o co walczyć – cześć atrakcji zapewnią bowiem żołnierze z Jednostki Wojskowej Komandosów – podkreśla.

Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim, między 12 października, a 10 listopada należy podejść do punktu krwiodawstwa i oddać krew. Swoją donację uwiecznić na zdjęciu. Następnie trzeba założyć profil na portalu HDK Legion, umieścić na swoim profilu zrobione wcześniej zdjęcie i wprowadzić informację o swojej donacji. Trzeba zaznaczyć, że krew jest oddana w ramach kampanii „Niepodległą mamy we krwi”. Proszę nie zapomnieć o wskazaniu sponsora, od którego chcielibyśmy otrzymać nagrodę. I to już prawie wszystko. Prawie, bo trzeba jeszcze zadbać o to, aby sponsor zauważył wpis. Można poprosić np. znajomych o zalajkowanie wpisu na portalu Legion, ponieważ donacje z największą liczbą lajków pokazują się na stronie głównej kampanii.

Finał akcji odbędzie się 10 listopada. Wówczas w 16 miastach w Polsce odbędą się patriotyczne pikniki. Na każdym znajdą się mobilne punkty krwiodawstwa. Każdy, kto nie zdążył przyłączyć się do akcji będzie mógł to zrobić. Najszybsi otrzymają upominki od sponsorów – takie, które wcześniej można było otrzymać w konkursie, który odbywał się w Internecie.

Oprócz tego ci, którzy zwyciężą w konkursach internetowych lub wezmą udział w akcji finałowej otrzymają pamiątkowe coiny, a także certyfikaty uczestnictwa.

Istotnym elementem akcji „Niepodległą mamy we krwi” jest także promocja patriotyzmu. – Codziennie na naszym portalu i w mediach społecznościowych będzie pojawiał się post, w którym przybliżymy uczestnikom akcji jedno historyczne wydarzenie, które miało wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości – mówi Kowalewski. – Chcemy, aby młodzi ludzie zdawali sobie sprawę, że niepodległość nie została nam podarowana, tylko była wywalczona i okupiona żołnierską krwią – dodaje.



Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej objął kampanię „Niepodległą mamy we krwi” patronatem honorowym.