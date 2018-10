Międzynarodowa współpraca wojsk obrony terytorialnej

Od wczoraj w Warszawie trwają obrady dowództw formacji OT. To pierwsze tego rodzaju spotkanie. Biorą w nim udział przedstawiciele 13 państw: Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Izraela, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Węgier i USA. Przy czym reprezentanci Gwardii Narodowej stanu Illinois oraz Wirginii występują w roli partnera strategicznego projektu. Dziś z uczestnikami obrad spotkał się Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Wojska Obrony Terytorialnej muszą czerpać wzorce od najlepszych formacji na świecie, ale też przekazywać dobre praktyki innym. Z naszej inicjatywy ruszyły prace grupy dowódców formacji OT z 13 państw. Obrona Terytorialna to ogromy potencjał, który trzeba wykorzystać! – mówił minister Błaszczak.

Minister Błaszczak podkreślał, że cieszy go pozytywna reakcja na polską propozycję powołania Inicjatywy. – Wpisuje się ona bardzo dobrze zarówno w politykę NATO, jak i wzmacnianie relacji dwustronnych – mówił. Szef MON-u zaznaczył, że sytuacja w naszym regionie wymaga podejmowania działań wzmacniających zdolności do obrony terytorium kraju. – Dla tego wspólnego bezpieczeństwa bardzo ważna jest efektywna współpraca międzynarodowa, w tym regionalna – zaznaczał minister Błaszczak. Dodał, że to ważne, by móc korzystać z doświadczeń państw bardziej zaawansowanych w tworzeniu struktur obrony terytorialnej.



Film: MON

Minister podziękował dowódcom i oficerom przybyłym z zagranicy. Zwrócił uwagę, że tak ważne spotkanie odbywa się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. – To wydarzenie szczególnie ważne dla Polaków. Przypomina nam, jak istotna jest ciągła dbałość o wolność i bezpieczeństwo naszych państw. Niech motto terytorialsów „zawsze gotowi, zawsze blisko” przyświeca nam wszystkim w dalszym rozwoju zainaugurowanej dziś współpracy – mówił minister Błaszczak.

Podczas obrad rozmawiano również o rekrutacji oraz utrzymaniu personelu formacji terytorialnych w służbie, zarządzaniu kryzysowym podczas klęsk żywiołowych i katastrof, a także wspólnych szkoleniach i ćwiczeniach.

Zgodnie z informacjami DWOT współpraca szkoleniowa może doprowadzić do utworzenia regionalnego ośrodka szkolenia dla terytorialsów na wzór istniejących sojuszniczych centrów doskonalenia tzw. NATO Center of Excellence – COE. Minister zaproponował, że taki ośrodek mógłby powstać na bazie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Wojska obrony terytorialnej powstały 1 stycznia 2017 roku. Są piątym rodzajem polskich sił zbrojnych. Do ich głównych zadań należą m.in.: współdziałanie z wojskami operacyjnymi, ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych i likwidacja tych skutków, akcje poszukiwawcze oraz ratownicze oraz te związane z zarządzaniem kryzysowym. Obecnie w WOT służbę pełni ponad 14 tys. żołnierzy, w tym ponad 11 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych. Do końca 2018 roku w strukturach WOT-u może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym ok. 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową.

Docelowo powstanie siedemnaście brygad obrony terytorialnej. Zakończenie procesu formowania planowane jest na 2021 rok.