Optoelektronika dla Leopardów

Termowizyjne kamery z rodziny Asteria oparte są na detektorze chłodzonym, który pracuje w paśmie 7,7–9,4 μm. Kamera jest przeznaczona do systemów kierowania ogniem oraz systemów obserwacyjno-rozpoznawczych. Są w nią już wyposażone czołgi PT-91 Twardy i kołowe transportery opancerzone Rosomak. Teraz kamery Asteria znajdą zastosowanie w czołgach Leopard 2PL. Asteria w wersji KLW-1E jest montowana w celownikach działonowego czołgu, z kolei wersja KLW-1P znajdzie się w modernizowanym z wersji A1 do A3 peryskopie dowódcy – PERI R17.

Na potrzeby modernizacji Leopardów 2A4 do wersji 2PL PCO opracowało trzy kamery, tj.: KLW-1E Asteria do celownika działonowego EMES, KLW-1P Asteria do przyrządu dowódcy PERI R17 i kamerę kierowcy KDN-1T.

Leopardy 2PL zostaną także wyposażone w nowe dzienno-nocne kamery cofania KDN-1T Nyks. Wszystkie urządzenia wyprodukowane przez PCO są wynikiem działań badawczo-rozwojowych prowadzonych przez spółkę. – Kamery dla działonowego i dowódcy zostały oparte na najnowocześniejszej technologii detektorów chłodzonych i zastąpią przestarzały sprzęt, którego nie można już naprawić – mówi Krzysztof Kluza, prezes zarządu PCO. – Natomiast kamera cofania wykorzystuje najwyższej klasy matryce telewizyjne oraz niechłodzone bolometryczne – dodaje.

Nowy park maszynowy

Produkcja kamer termowizyjnych na potrzeby czołgów Leopard 2PL ruszyła na początku 2018 roku i odbywa się w Polsce. Wcześniej pracownicy PCO przeszli specjalistyczne szkolenia. Spółka musiała także zmodernizować park maszynowy oraz została wskazana przez MON jako miejsce, w którym zostanie stworzony narodowy potencjał do prowadzenia obsługi i napraw urządzeń optoelektronicznych czołgów Leopard 2A4/2A5/2PL, będących w wyposażeniu wojska. Z tego powodu spółka została zaopatrzona w specjalistyczną aparaturę diagnostyczno-pomiarową (tzw. STTE – Special Tools and Test Equipment), służącą do diagnostyki i demontażu modernizowanych przyrządów dowódcy PERI R17 A1. Wyposażenie to będzie również wykorzystywane do obsługi zmodernizowanych już przyrządów dowódcy w wersji A3, a także do diagnostyki urządzeń PERI R17A2 w czołgach Leopard 2A5.

Obecnie wyprodukowane przez PCO kamery wysyłane są do niemieckich partnerów, którzy odpowiadają za ich integrację z systemami nadrzędnymi, takimi jak celownik EMES czy PERI. Zgodnie z zakładanym harmonogramem, modernizacja czołgów Leopard 2A4 ma zakończyć się w 2021 roku.

Polsko-niemiecka współpraca

Umowa na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4 do wersji 2PL została podpisana przez Inspektorat Uzbrojenia MON, Polską Grupę Zbrojeniową i Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” w 2015 roku. Partnerem konsorcjum została także firma Rheinmetall Landsysteme, która współprodukowała Leopardy. To właśnie ona odpowiadała za opracowanie projektu nowego czołgu, jego dokumentacji technicznej oraz budowę prototypu. W siedzibie spółki modernizowana jest pierwsza, próbna partia czołgów. Kolejne, dzięki know-how przekazanemu konsorcjum, mają być modernizowane już w Polsce.

Poza modernizacją przyrządów optoelektronicznych, ma zostać zwiększona odporność balistyczna pojazdu, zmodernizowana 120-milimetrowa armata, a także systemy – przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz system napędowy wieży.

Opracowane i wyprodukowane przez PCO przyrządy optoelektroniczne zyskały uznanie użytkowników oraz ekspertów. Kamera KLW-1 Asteria została nagrodzona przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych podczas konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” w 2016 roku. Podczas tegorocznego MSPO Komisja, która przyznaje nagrody dla najlepszych wyrobów przemysłu obronnego, przyznała PCO nagrodę Defender za optoelektroniczny zestaw modernizacyjny do czołgu Leopard 2A4, składający się z kamer kierowcy KDN-1T oraz KLW-1E do celownika działonowego.

– Co równie ważne z punktu widzenia użytkownika, PCO umożliwia znaczną unifikację kluczowego oprzyrządowania optoelektronicznego na różnych typach pojazdu, poprzez adaptację naszych kamer termowizyjnych do różnych systemów, chociażby czołgów Leopard w wersjach 2A4 i 2A5, PT-91, KTO Rosomak czy rozważanej modernizacji czołgów T-72. Ma to niebagatelne znaczenie dla kosztów utrzymania i czasu serwisowania systemów w kolejnych latach po modernizacji – dodaje Paweł Glica, członek zarządu, dyrektor handlowy PCO.

Ambitne plany

Obecnie PCO dąży do tego, aby przygotowane przez nie rozwiązanie znalazło zastosowanie w nowszej wersji czołgów, czyli remontowanych w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu Leopardach 2A5. – Chcemy, aby nasze produkty stały się zamiennikami nienaprawialnych już komponentów optoelektronicznych – mówi Krzysztof Kluza.

W ramach współpracy PCO oraz Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, lidera obsług czołgów Leopard 2A5, spółki zmodyfikowały celownik działonowego EMES-15 w czołgach Leopard 2A5. Dotychczas stosowana w nich kamera WBG została zastąpiona polską kamerą Asteria produkowaną przez PCO. – Modyfikacja została przeprowadzona w poznańskich zakładach przez specjalistów WZM i PCO – mówi Elżbieta Wawrzynkiewicz, prezes zarządu Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu. – Spółki przeprowadziły te prace z własnych środków finansowych – podkreśla. Opracowane przez specjalistów rozwiązanie zostało zaprezentowane podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

PCO S.A. to jedna ze spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Firma jest producentem przyrządów obserwacyjnych i celowniczych. Jej oferta jest skierowana zarówno do wojska, jak i do innych służb mundurowych. PCO zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.