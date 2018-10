„Parasol” WOT-u

Rzecznik terytorialsów ppłk Marek Pietrzak zwraca uwagę, że WOT to nowy rodzaj sił zbrojnych, więc takie spotkania są bardzo potrzebne. – My informujemy o swoich możliwościach, a lokalna administracja o swoich potrzebach i oczekiwaniach. Wspólne szkolenia to okazja do budowania wzajemnego zaufania – dodaje.

Wojska obrony terytorialnej uruchomiły program „Parasol”, czyli cykl warsztatów dotyczących zarządzania kryzysowego. Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła – zapowiadając program – zaznaczył, że skuteczne działanie na rzecz lokalnych społeczności wymaga ścisłej współpracy WOT między innymi z władzami samorządowymi oraz służbami mundurowymi. – Był to jeden z głównych powodów uruchomienia nowego projektu „Parasol”. Cykl warsztatów ma przygotować przedstawicieli województw, powiatów i gmin oraz służb, inspekcji i straży do efektywnego wykorzystania potencjału WOT-u w procesie zarządzania kryzysowego – mówił gen. Kukuła.

Warsztaty „Parasol” mają przybliżyć samorządowcom zasady korzystania z pomocy wojsk obrony terytorialnej. Jako pierwsi wzięli w nich udział samorządowcy z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dowiedzieli się między innymi, w jakich sytuacjach można zwrócić się do terytorialsów, jakie zadania mogą realizować i z jakim sprzętem przyjadą, by usuwać skutki klęsk żywiołowych.

Spotkania w Rzeszowie i Lublinie

Szkolenia organizowane przez terytorialsów odbyły się już w Rzeszowie i w Lublinie. Kilka dni temu zajęcia ponownie zorganizowano w stolicy Podkarpacia. Rozpoczęły się od wykładów na temat wojsk obrony terytorialnej, struktury 3 Podkarpackiej Brygady OT i jej zakresu odpowiedzialności. Żołnierze WOT wyjaśniali, jakie zadania terytorialsi realizują w czasie pokoju i wojny oraz w sytuacji klęsk żywiołowych. – W drugi dzień szkolenia samorządowcy mówili między innymi o działalności centrów zarządzania kryzysowego. Opowiadali też o wydarzeniach mających miejsce na ich terenie. Przykładowo przedstawiciele powiatu łańcuckiego omawiali sytuację po silnych wichurach, jakie przeszły przez ich region, a urzędnicy z powiatu tarnobrzeskiego mówili o powodziach – relacjonuje por. Witold Sura, rzecznik prasowy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Samorządowcy informowali również o tym, jakie służby są zaangażowane w prowadzenie akcji ratunkowych i czego – ich zdaniem – najbardziej brakowało w działaniach pomocowych.

Podczas warsztatów w Rzeszowie 3 Brygada OT opowiadała samorządowcom, czym są zespoły oceny wsparcia (ZOW) oraz kompanijny moduł zadaniowy. – Koncepcja powołania zespołów powstała w Dowództwie WOT. Mają one wesprzeć lokalną społeczność w razie wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof. Będą jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia – mówi ppłk Pietrzak. Zadaniem ZOW będzie rozpoznanie i ocena sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie, ilu żołnierzy WOT i jaki sprzęt będą potrzebne. – Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne, skrócić czas jego przybycia, a także przygotować warunki do jak najszybszego wejścia tych sił do akcji – dodaje rzecznik WOT.

Kompanijne moduły zadaniowe (zgodnie z rozkazem dowódcy WOT) od 1 września wystawia każda z brygad utworzonych w pierwszym etapie formowania (podlaska, lubelska i podkarpacka). Moduł tworzy około 120 żołnierzy dysponujących różnego rodzaju sprzętem. W przypadku 3 Brygady są to pojazdy ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, quady oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. – Ale to tylko przykładowe zestawienie sprzętu. Można go dostosować do konkretnej sytuacji i potrzeb – mówi por. Witold Sura.

W ubiegłotygodniowych warsztatach wzięło udział ponad 130 osób. Oprócz żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych z 11 powiatów. Na zajęcia stawili się specjaliści od zarządzania kryzysowego m.in. z powiatów: łańcuckiego, niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego i dębickiego. – Zaprosiliśmy do udziału w szkoleniu przedstawicieli samorządów z powiatów, które znajdują się w rejonie odpowiedzialności batalionów lekkiej piechoty wchodzącej w skład 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – mówi por. Sura, rzecznik 3 Brygady.

Kolejne warsztaty w ramach programu „Parasol” odbędą się jesienią. 3 Podkarpacka Brygada OT poprowadzi zajęcia już w przyszłym miesiącu.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki WOT z pierwszych trzech brygad zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Oznacza to, że procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych (zgodnie z zapisami ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym), a wydzielone siły mają być przekazywane w podporządkowanie Dowództwu Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Wówczas stawiennictwo żołnierzy WOT może być realizowane w trybie natychmiastowym (gdy wystąpią katastrofy, awarie, wypadki o dużej skali) lub z uprzedzeniem o stawiennictwie (gdy prognozuje się wystąpienie sytuacji kryzysowych, np. śnieżyc, silnych opadów itp.).