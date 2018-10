AWL zainaugurowała rok akademicki

Inauguracja roku akademickiego to tradycja, która jest świętem każdej uczelni. Świętem, które kończy okres wakacyjny i rozpoczyna czas wytężonej pracy. Akademia Wojsk Lądowych zainaugurowała nowy rok akademicki 2018/2019 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

– Inauguracja to szczególny czas dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynając edukację, wkraczają także w dorosłe życie. Serdecznie Was witam w murach Akademii Wojsk Lądowych (…). Gratuluje samodyscypliny oraz kontroli nad własnymi słabościami, które umożliwiły przejście niełatwej selekcji prowadzonej na początkowym etapie studiów w Akademii Wojsk Lądowych. Traktujcie to Państwo, jako pierwszy, bardzo ważny, a przede wszystkim zdany egzamin – powiedział w Narodowym Forum Muzyki Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego Akademii Wojsk Lądowych. Rektor-Komendant w przemówieniu nawiązał również do pierwszej rocznicy utworzenia Akademii Wojsk Lądowych. – Akademia Wojsk Lądowych obchodzi dzisiaj pierwszą rocznicę powołania do grona uczelni akademickich. Rocznica ta zbiega się z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Jest to dla nas wyjątkowy czas w którym wspominamy chlubne tradycje naszych poprzedniczek – mówił.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot oraz były Superintendent Akademii Wojskowej w West Point (USMA) gen. broni Robert L. Caslen. Gościliśmy również przedstawicieli: Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych oraz delegacje uczelni krajowych i zagranicznych .