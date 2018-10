Pierwsze zadanie transportowe

Do Norwegii przybywają kolejne statki ze sprzętem wojskowym na ćwiczenie Trident Juncture-18. Przemieszczenie sił z portów na skandynawskie poligony zapewniają międzynarodowe bataliony transportowe, w tym również żołnierze z 10 Brygady Logistycznej.

Żołnierze z kompanii transportu sprzętu ciężkiego wykonali pierwsze zadanie transportowe w ramach przygotowania do międzynarodowego ćwiczenia Trident Juncture - 18. W dniu 29 września br. do portu Andalsnes zawinął statek z ciężkim sprzętem armii włoskiej, który należało rozładować, załadować na środki transportowe i bezpiecznie przewieźć do miejscowości Alvdal.

Do realizacji tego zadania Lt. Col. William Kost dowódca RSOM BN South (ang. Reception, Staging and Onward Movement – tj. jednostki odpowiedzialnej za bezpieczny rozładunek sprzętu i zaopatrzenia, zorganizowanie rejonu koncentracji oraz dalsze przesłanie wyposażenia do miejsca przeznaczenia), wydzielił grupę zadaniową do przemieszczenia włoskiej brygady zmechanizowanej. Międzynarodową grupę tworzyły polskie, niemieckie i holenderskie kolumny pojazdów. Kompania transportu sprzętu ciężkiego z 10 Brygady Logistycznej wydzieliła dwa konwoje, pod dowództwem plutonowego Sebastiana Ćwika oraz starszego kaprala Marcina Leskiewicza. W ich skład wchodziły zestawy niskopodwoziowe, pojazdy Jelcz do przewozu kontenerów oraz cysterna paliwowa, z której tankowały się samochody całej grupy zadaniowej.