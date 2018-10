Leopardy na Mazurach

Jak mówi, już sam przerzut sprzętu pancerniacy potraktowali jak ćwiczenie. – To świetna okazja, aby sprawdzić procedury logistyczne – mówi. – Tym razem, z uwagi na niewielką odległość, jaka dzieli Wesołą od Orzysza, zdecydowaliśmy się na transport kołowy. Takie rozwiązanie było najszybsze, a także najbardziej ekonomiczne – wyjaśnia. Oficer dodaje także, że pobyt pancerniaków z 1 Brygady w Orzyszu zaplanowano na pół roku, jednak żołnierze i sprzęt co dwa miesiące będą się wymieniać.

Czołgi Leopard stacjonują w 1 Brygadzie Pancernej od grudnia ubiegłego roku. Teraz podjęta została decyzja, by jedna z kompanii została skierowana na Mazury. Do Orzysza pojechało ok. 90 żołnierzy, którzy zabrali ze sobą 14 Leopardów 2A5 oraz warsztat uzbrojenia i pojazdów gąsienicowych. – To żołnierze, którzy jako pierwsi rozpoczęli szkolenie na nowych pojazdach, są więc najbardziej doświadczeni – mówi ppłk Andrzej Borowiak, dowódca 1 Batalionu Czołgów z 1 Brygady Pancernej. – Będą współdziałać z 15 Brygadą Zmechanizowaną, a także Batalionową Grupą Bojową NATO. Cykl szkolenia nie zostanie zachwiany, będzie się ono po prostu odbywało na innym poligonie – podkreśla.

Kompania, która dziś rozpoczęła służbę na Mazurach, została włączona w skład Batalionowej Grupy Zadaniowej z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. To pododdział, który współdziała ze stacjonującą w Bemowie Piskim Batalionową Grupą Bojową NATO. Trzon grupy zadaniowej stanowi 2 Batalion Zmechanizowany 15 Brygady, który został wzmocniony między innymi czołgami PT-91 Twardy, pododdziałem przeciwlotniczym oraz elementami wsparcia i zabezpieczenia inżynieryjnego, dzięki czemu jest mobilny i może funkcjonować niemal samodzielnie. Grupą dowodzi ppłk Adam Krysiak. – Kompania czołgów Leopard to dla nas duże wzmocnienie. Dzięki temu, podczas realizacji działań taktycznych i ogniowych będziemy mogli wykorzystać całe spektrum uzbrojenia – podkreśla. – Czołgi będą między innymi działały jako odwód i będą wkraczały do akcji przy wyprowadzaniu kontrataku. Na pewno świetnie sprawdzą się podczas operacji, w których kluczowe będzie zadanie precyzyjnego uderzenia – dodaje.

Czołgi Leopard zastąpią kompanię czołgów PT-91 Twardy, która stacjonuje na Łotwie w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO. – Oczywiście jest to w pewnym sensie uzupełnienie luki, która powstała w brygadzie, jednak głównym powodem przebazowania Leopardów jest budowanie interoperacyjności między żołnierzami 16 Dywizji Zmechanizowanej i wojskami NATO – mówi ppłk Krysiak. Jak mówi, dzięki temu zawiszacy, którzy dysponują czołgami Twardy, będą mieli okazję do współdziałania z nowocześniejszym sprzętem. – Wbrew pozorom czołgi Abrams i Leopard są do siebie podobne, jednak działania operacyjne PT-91, z którymi mamy do czynienia na co dzień, chociażby ze względu na ich kubaturę planuje się już zupełnie inaczej. Jest to więc dla nas świetna okazja, aby nabyć nowe doświadczenia – zaznacza.

A jak zawiszacy przygotowywali się do przyjęcia czołgów z Wesołej? – Program szkolenia dla wojsk pancernych i zmechanizowanych jest w całej armii jednakowy, więc tu nie było problemu – mówi oficer. – Musieliśmy tylko zapoznać się z parametrami i możliwościami sprzętu, dowiedzieć się jaki poziom wyszkolenia reprezentuje pododdział, który do nas dołączył, tak aby nasze wspólne działania były jak najbardziej efektywne – podkreśla.

Pierwsze ćwiczenie taktyczne żołnierzy 1 i 15 Brygady oraz Batalionowej Grupy Bojowej NATO rozpocznie się już w poniedziałek. Natomiast 9 października, w ramach „Bull Run”, wojska sprawdzą swoją gotowość do zajęcia określonych pozycji poza terenem poligonu. Jeszcze w tym miesiącu odbędą się też manewry, podczas których żołnierze będą ćwiczyć działania ogniowe amunicją bojową, a w listopadzie wezmą udział w największym w tym roku ćwiczeniu organizowanym w Polsce, jakim jest „Anakonda ‘18”.