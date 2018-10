Kleszcze zamiast BRDM-ów

Na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach firma AMZ Kutno zaprezentowała Bobra 3, czyli trzecią już odsłonę lekkiego kołowego transportera rozpoznawczego, nad którym pracuje na zlecenie polskiej armii.

Umowę w tej sprawie (o wartości 25 mln złotych) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zawarło z konsorcjum, którego liderem jest AMZ, a poza nim tworzą je również: Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Wojskowy Instytut Łączności oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Umowa została podpisana pod koniec grudnia 2013 roku. Zgodnie z jej pierwotnymi zapisami, gotowy do produkcji seryjnej (czyli po wszystkich zakładowych badaniach) prototyp pojazdu powinien zostać przekazany wojsku 22 grudnia 2016 roku. W trakcie trwania kontraktu został on jednak dwukrotnie aneksowany – najpierw przesunięto termin na 22 października 2019 roku, a teraz do 22 kwietnia 2021 roku.

Czemu polska armia szuka nowych lekkich opancerzonych pojazdów rozpoznawczych, które do linii mają wejść jako pojazdy o kryptonimie Kleszcz? Ponieważ wozy używane obecnie przez pododdziały rozpoznawcze, czyli BRDM-2, których łącznie mamy około 300 w kilku wersjach – to konstrukcja z początku lat sześćdziesiątych i nie przystaje już do wymogów współczesnego pola walki.

Jak przekonują przedstawiciel AMZ Kutno, zaprezentowany na kieleckim MSPO Bóbr 3, to model, na bazie którego można skonfigurować wozy specjalistyczne. – W zależności od potrzeb odbiorcy można go modyfikować, np. dodatkowo opancerzyć, zwiększając poziom ochrony, albo dozbroić – wyjaśniał na targach Dariusz Fabisiak, prezes AMZ Kutno, dodając, że już rozpoczęła się budowa prototypu Bobra. Zostanie on skierowany do badań i po ich pomyślnym przejściu będzie mógł trafić do seryjnej produkcji jako wojskowy Kleszcz.

