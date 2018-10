Wyślij paczkę do PKW

Przesyłka, która ma trafić do PKW, musi spełniać określone wymagania. Przede wszystkim nie może przekraczać 3 kg, a jej maksymalne wymiary to 340 x 245 x 115 mm lub 300 x 250 x 200 mm.

– Co roku pamiętamy o żołnierzach, którzy święta spędzają daleko od swoich rodzin. Zawsze przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem zachęcamy bliskich, by wysyłali do żołnierzy paczki. Teraz rodziny nie muszą czekać do grudnia. Można wysłać upominek także z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości – mówi ppłk Piotr Walatek, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. – Obecnie poza granicami kraju służy 1300 żołnierzy. Każdy z nich może otrzymać przesyłkę od rodziny.

Paczka może zawierać żywność, której nie trzeba przechowywać w lodówce, przy tym o długim terminie ważności i zapakowaną w oryginalne opakowanie producenta. W przesyłce mogą być np.: ubrania, kosmetyki, książki, a także nośniki danych choćby z rodzinnymi zdjęciami czy filmami.

Zabronione jest natomiast wysyłanie przedmiotów niebezpiecznych, czyli broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Nie wolno wysyłać także alkoholu, narkotyków, leków, pieniędzy i kosztowności, dokumentów niejawnych oraz przedmiotów szklanych.

– Każdy żołnierz i pracownik resortu obrony ma możliwość wysłania do kraju tylko jednej paczki oraz otrzymania tylko jednej od rodziny. Jeśli do odbiorcy zostanie nadana więcej niż jedna paczka z kraju, to do PKW zostanie wysłana tylko ta, która została dostarczona jako pierwsza do punktu zbiórki. Pozostałe przesyłki zostaną zwrócone nadawcom – wyjaśnia ppłk Walatek.

Paczka powinna być właściwie zaadresowana. Na pudełku musi więc być imię i nazwisko żołnierza, nazwa kontyngentu, w którym służy (czyli np.: PKW Irak, PKW Kosowo, PKW Łotwa), oraz adres węzła łączności w Polsce. Jest on taki sam dla wszystkich kontyngentów: ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 FUP Warszawa 119. Ważne jest także to, by poza adresem umieścić numer jednostki: dla PKW Afganistan jest to 5008 oraz oznaczenie bazy (litera „B” oznacza bazę Bagram, „G” – bazę Gamberi, „F” – bazę Fenty, „K” – bazę Kabul, a „S” – Kandahar). By wysłać paczkę do Iraku, poza adresem trzeba jeszcze dopisać oznaczenie literowe bazy („A” – oznacza Amman, „AA” – Al Asad, „B” – Bagdad, „Q” – Al Taqadum, „JK” – Al Jaber Kuwejt, „AK” – Arifjan Kuwejt, „JK” – Al Udeid Katat). Na przesyłce musi być podany także adres i numer telefonu nadawcy.

Przygotowane według wzoru paczki trzeba dostarczyć do macierzystych jednostek, w których służą żołnierze. Ostateczny termin doręczenia ich określa dowódca danej jednostki. Wojskowi służący w kontyngentach otrzymają je przed 11 listopada.