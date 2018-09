Rezerwiści w szeregach Hetmańskiej Brygady

Ćwiczenia podzielono na kilka części. Rezerwiści uczą się między innymi jak sprawdzać szczelność masek przeciwgazowych, szkolą się z udzielania pierwszej pomocy, przypominają sobie zasady poruszania się podczas zajęć taktycznych, ćwiczą obsługę broni i podchodzą do egzaminów z wychowania fizycznego.

Do odbycia ćwiczeń powołanych zostało blisko 200 rezerwistów. Na wezwanie stawili się niemal wszyscy, za co szczególnie podziękował dowódca Hetmańskiej Brygady płk dypl. Dariusz Lewandowski podczas oficjalnego powitania żołnierzy na ćwiczeniu. – Wiem, że każdego z was oderwano od codziennych obowiązków, waszego normalnego życia prywatnego i zawodowego, ale mimo to jesteście tutaj i za to wam dziękuję - mówił dowódca 34 Brygady.

Warto podkreślić, że ćwiczenia rezerwistów są doskonałą okazją do tego, aby żołnierze służby czynnej szkolili się w zakresie rozwijania elementów bazy mobilizacyjnej. Poszczególne osoby funkcyjne mogą w praktyce sprawdzić swoje umiejętności.



Ćwiczenia rezerwistów w 34 BKPanc zakończą się 5 października. Są one obowiązkowe. Pracodawca nie może odmówić powołanemu zwolnienia. Wojsko wystawi też dokumenty niezbędne do potwierdzenia nieobecności danej osoby, także wobec ZUS.

Żołnierzem rezerwy jest osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Żołnierze rezerwy mogą być powołani na jednodniowe lub krótkotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy lub powołani do czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub wojny.

Tekst: ppor. Magdalena Czekatowska