Przysięga w WAT

– Uroczystość złożenia przysięgi wojskowej jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu Wojskowej Akademii Technicznej, ponieważ jest to symbol wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego – mówi Ewa Jankiewicz, rzeczniczka prasowa WAT. W tym roku słowa roty wypowiedziało 688 podchorążych, wśród nich 124 kobiety. Na sztandar uczelni przysięgało czterech wyróżnionych żołnierzy: szer. pchor. Paweł Adamkiewicz, szer. pchor. Marek Koplin, szer. pchor. Dawid Przybyła i szer. pchor. Paweł Prusik. – Gratuluję wam i stojącym tu waszym rodzinom. Absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej spotykamy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest ekspercka wiedza o współczesnym polu walki, gdzie potrzebne są wyjątkowe zdolności i umiejętności oraz znajomość nowoczesnych technologii. Podjęliście dobrą decyzję, gdy postanowiliście związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, oddać wasz talent i umiejętności ojczyźnie. Za to chylę przed wami czoła – mówił obecny na uroczystości Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MON.

List do podchorążych skierował premier Mateusz Morawiecki, który podkreślił wyjątkowość tegorocznej przysięgi: „Składacie ją w czasie szczególnym, bo w roku ogólnonarodowych obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Jestem przekonany, że z godnością i zaangażowaniem będziecie wypełniać służbę, że będziecie pamiętać o chlubnych kartach w dziejach polskiego oręża”. O obowiązkach, które dziś przyjęli podchorążowie, przypomniał w liście skierowanym do nich minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. „To obowiązek kontynuowania wielkich tradycji Wojska Polskiego, jak i tworzenia jego nowego oblicza. Budowania nowoczesnych sił zbrojnych zdolnych do odpowiedzi na wyzwania stojące przez bezpieczeństwem naszej ojczyzny”, napisał minister Błaszczak. W liście podkreślił, że wkrótce będą oni odpowiedzialni za kształt wojska: „To właśnie wy – dzisiejsi studenci Wojskowej Akademii Technicznej, a już niedługo inżynierowie, dowódcy i kadra techniczna Sił Zbrojnych RP będziecie decydować o charakterze naszego wojska. O uzyskiwaniu potrzebnych zdolności operacyjnych, o wyposażeniu i uzbrojeniu, wreszcie o potencjale naukowym i eksperckim. Już niedługo wasza wiedza i wasze umiejętności będą mieć realny wpływ na najważniejsze elementy procesu modernizacji naszych sił zbrojnych”.

Młodych podchorążych powitał na uczelni jej rektor-komendant płk Tadeusz Szczurek, który zwrócił uwagę, że WAT to coś znacznie więcej niż uczelnia. – Wybór Wojskowej Akademii Technicznej to wybór drogi życia. Wyzwanie dla umysłu, dążenie do rozwoju, przekraczania kolejnych progów w nauce i szkoleniu, zdobywania wiedzy i doświadczeń. To gwarancja sprostania wymaganiom Wojska Polskiego i naszych sojuszników – mówił płk Szczurek. – Tylko od was zależy, jak wykorzystacie daną wam szansę. Uczelnia otwiera przed wami wiele możliwości. Możecie szeroko rozwinąć skrzydła. Kształcić się i realizować na najwyższym światowym poziomie.

Na uroczystość przysięgi podchorążych przybyli również ich najbliżsi. – Serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku kieruję do waszych rodziców i bliskich. Mają dzisiaj uzasadniony powód do dumy i satysfakcji – tymi słowami powitał ich płk Szczurek.





Przed złożeniem przysięgi podchorążowie przeszli podstawowe szkolenie wojskowe, obowiązkowe dla wszystkich zaczynających studia mundurowe. Szkolenie trwało ponad miesiąc i obejmowało zarówno zajęcia w terenie, jak i teorię. Brali udział m.in. w zajęciach taktycznych, poznawali metody maskowania i poruszania się w terenie oraz pokonywania zapór inżynieryjnych. Trenowali na strzelnicy – strzelali z karabinków AK i Beryl oraz pistoletów.



Studia w tym roku akademickim rozpocznie w Akademii 750 podchorążych (część złożyła przysięgę wojskową wcześniej), w tym: 187 na Wydziale Cybernetyki, 163 na Wydziale Elektroniki, 155 na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa, 109 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, 60 na Wydziale Logistyki, 56 na Wydziale Mechanicznym i 20 na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.