Zmiana dowództwa w LITPOLUKRBRIG

– Brygada od początku swojego istnienia przyczynia się do jednoczenia naszych trzech narodów wobec jednej idei – pokoju i stabilizacji w Europie – powiedział gen. bryg. Zenon Brzuszko , który dziś oficjalnie przekazał dowodzenie międzynarodową jednostką oficerowi ukraińskiemu, płk. Dmitrijowi Bratiszce. – Przyszedłem do Wielonarodowej Brygady podczas osiągania przez tę jednostkę zdolności operacyjnej. W bardzo krótkim czasie podjęliśmy się złożonych zadań i zbudowaliśmy zespół, który przyczynił się nie tylko do podniesienia naszych umiejętności, ale też realnego wzmocnienia naszych sił zbrojnych – podkreślił ustępujący dowódca i zwrócił się do swojego następcy. – Dima, jestem przekonany, że to będzie dla Ciebie czas wyzwań, ale również dużej satysfakcji – kontynuował gen. Brzuszko. Zmiana dowodzenia wynika z zapisów porozumień, w których stanowiska dowódcy, zastępcy dowódcy i szefa sztabu podlegają rotacji w trzyletnim cyklu. Obecnie dowódcą został oficer ukraiński, jego zastępcą jest Litwin – Arturas Jasinskas, a szefem sztabu został Polak – dotąd na stanowisku starszy narodowy – płk Michał Małyska.

Z kolei płk Dmitrij Bratiszko powiedział: – Dla mnie to ogromny zaszczyt objąć takie stanowisko. Uważam, że naszym najważniejszym zadaniem będzie kontynuacja drogi, którą obrali nasi poprzednicy, ale będziemy chcieli również ulepszać to, co jeszcze można ulepszyć – podkreślił ukraiński oficer. – Musimy ponadto pamiętać o dewizie naszej brygady, która brzmi: „Zjednoczeni dla Pokoju”, bo właśnie pokój pomiędzy naszymi krajami i w całej Europie jest najważniejszy – zaznaczył płk Bratiszko.

Obecny na uroczystości gen. broni Jarosław Mika podkreślił z kolei niezwykle ważną rolę, jaką pełni LITPOLUKRBRIG w strukturze polskich sił zbrojnych. – Ta brygada pomaga umacniać wzajemne więzi między trzema narodami, ale nie zapominajmy, że została poddana też certyfikacji, więc jest jednostką zdolną do dowodzenia podległymi pododdziałami – zauważył dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.

Trzecia rocznica powstania LITPOLUKRBRIG była również okazją do wręczenia sztandaru nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej batalionowi dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Wręczył go gen. bryg. Jarosław Kraszewski. – Sztandar w tradycji wojskowej oznacza gotowość jednostki do podjęcia działań wojennych. Batalion dowodzenia, nie tylko w mojej opinii, zalicza się w tej chwili do elity pododdziałów dowodzenia w siłach zbrojnych – powiedział dyr. Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Z kolei gen. broni Jarosław Mika dodał: – Sztandar wojskowy to symbol chwały, tradycji, wierności, honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od nas, żołnierzy. Potwierdzają to wspaniałe karty oręża polskiego. Sam akt nadania sztandaru jest również ugruntowaniem ważnej roli tej jednostki w regionie lubelskim – podkreślił dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych.

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego liczy 4 tys. żołnierzy, którzy na co dzień stacjonują w swoich jednostkach macierzystych. Dowództwo brygady tworzy 58 oficerów polskich, 18 ukraińskich i 5 litewskich. Stanowiska dowódcy brygady, zastępcy dowódcy brygady i szefa sztabu objęte są trzyletnią rotacją. W myśl porozumień, jako pierwszy dowodzenie LITPOLUKRBRIG objął oficer polski – przed gen. bryg. Zenonem Brzuszką funkcję tę pełnił gen. dyw. Adam Joks. Przez kolejne trzy lata jednostką będzie dowodził Ukrainiec, następnie tę funkcję obejmie Litwin. Rotacji podlegają też oficerowie służący w Wielonarodowej Brygadzie. W sierpniu zmienił się personel litewski, a we wrześniu część ukraińskiego. Pozostali wyjadą z Lublina w listopadzie.