MMA w Sokołowie Podlaskim

REKLAMA

Galę ma obejrzeć gen. bryg. Jarosław Gromadziński, dowódca nowo powstałej 18 Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach. – Wiem, że generał jest fanem sportów walki, będzie nam bardzo miło gościć go w Sokołowie Podlaskim – mówi Bątkowski. Organizator dodaje, że wciąż marzy o tym, by gala była wydarzeniem wojskowym, by zawodnicy byli wyłącznie żołnierzami. – Mamy świetnych sportowców w mundurach. Czekam z niecierpliwością, aż będą mogli więcej czasu poświęcić MMA – mówi.



Film: Armia Fight Night



Imprezę poprowadzi Łukasz „Juras” Jurkowski, mistrz KSW (Konfrontacja Sztuk Walki, organizacja promująca walki MMA) z 2004 roku, zawodnik MMA oraz jeden z trenerów „Projektu Wojownik” organizowanego dla polskich weteranów misji poza granicami kraju.

Por. Filip Bątkowski od trzech lat organizuje Galę Armia Fight Night. Wcześniejsze edycje odbyły się w Siedlcach i Łomży. Od samego początku w gali biorą udział również żołnierze. – Sporty walki są w wojsku niezwykle popularne i potrzebne. Chcę pokazywać, jak świetnych mamy zawodników w armii, jak dobrze sobie radzą na macie – przekonuje por. Bątkowski. Dodaje, że z przyjemnością obserwuje, jak wiele w wojsku pod tym kątem się zmienia. – Odkąd zacząłem naukę w dęblińskim liceum lotniczym, próbowałem rozwijać kluby sztuk walki. Różnie mi wychodziło, trudno było się przebić przez mur niechęci. Na szczęście teraz wygląda to zdecydowanie lepiej – mówi por. Bątkowski. Opowiada, że dużo się zmieniło, gdy ruszył „Program Wojownik”, czyli specjalne zajęcia ze sztuk walki dla weteranów misji, na które zapraszani są znani ze swoich sportowych osiągnięć trenerzy. Na przykład we Wrocławiu zajęcia z weteranami poprowadził w ostatni wtorek Przemysław Saleta. – Angażuję się w ten projekt całym sercem, jestem też jednym z instruktorów-trenerów – mówi Bątkowski.



Walki Armia Fight Night III:

Walka wieczoru:

MMA 66 kg : Aymeric Uneau (9-9) vs. Krzysztof Gutowski (5-0)

Pozostałe walki:

K1 77kg : Artur Gies vs. szer. Maciej Garbaczewski (5-0)

MMA 61 kg: Igor Wojtas (7-4) vs. Patryk Surdyn (2-0)

MMA 81 kg: TBA vs. Jacek Bednorz (4-4)

Boks +91kg: Jacek Gałązka vs. Bartłomiej Krasuski

MMA 70 kg : Aleksiej Biruh vs. Maciej Kierzkowski (0-1)

MMA do 120 kg: Konrad Dziczek (0-1) vs. Filip Toe (4-2)

MMA 77 kg: Yehor Kniazhentsev vs. Karol Skrzypek (2-0, 2KO)

K1 93 kg: Mateusz Kopeć vs. szer. Kosiorek Damian

MMA pro-am 84 kg: Damian Floriańczyk vs. Michał Rabiej



Bilety na galę są wciąż do kupienia pod numerem telefonu: 889-651-318.