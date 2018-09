„Projekt Wojownik” we Wrocławiu

We Wrocławiu zawodnicy trenowali podstawy boksu oraz Muay Thai – sztuki walki wywodzącej się z Tajlandii. – Boks jest sportem nastawionym na skuteczność. Ta technika walki ciągle ewoluuje, ale zasady są uniwersalne i można je stosować w każdej ze sztuk walki – mówił Saleta. – Poza tym pomaga w kontroli emocji – zaznaczył.

Piąta edycja „Projektu Wojownik” odbyła się dziś w Akademii Wojsk Lądowych. Tym razem żołnierze trenowali sztuki walki pod okiem Przemysława Salety, mistrza świata w kick boxingu i mistrza Europy w boksie. – Nigdy nie byłem w wojsku, ale miałem okazję poznać weteranów. Odnoszę wrażenie, że ich służba jest niedoceniana – mówił Saleta podczas spotkania. – Sporty walki nie tylko kształtują ciało, ale przede wszystkim charakter, dlatego warto je uprawiać. Będę do tego zachęcał żołnierzy – podkreślił.

Można nauczyć się podstaw boksu, a także przybić piątkę z Przemysławem Saletą. Dziś we Wrocławiu odbył się kolejny trening sztuk walki w ramach „Projektu Wojownik”. Akcja ma jednoczyć środowisko weteranów i promować w wojsku sport. W zajęciach wzięło udział ponad 50 żołnierzy i podchorążych.

Na udział w zajęciach prowadzonych przez boksera zdecydowało się ponad 50 osób. Najwięcej było weteranów, ale organizator spotkania – Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej – zaprosiło do udziału także wojskowych instruktorów WF-u i podchorążych z AWL-u. – Zależy nam na tym, aby wiedza, którą przekazują nasi trenerzy, znalazła szerokie grono odbiorców, dlatego w zajęciach uczestniczyły osoby, które na co dzień dbają o kondycję żołnierzy – mówił płk Szczepan Głuszczak z WCEO, pomysłodawca projektu. – Bardzo ważna jest też obecność przyszłych oficerów. To oni będą kiedyś tworzyć siły zbrojne, być może będą generałami i dowódcami jednostek – podkreślał.

A jak zajęcia oceniają sami uczestnicy? – Przemysław Saleta pokazał nam kilka nowych technik, wywodzących się nie tylko z boksu, ale także z tajskich sztuk walki. Można się było trochę zmęczyć – mówi szer. Katarzyna Borowska z Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych, która trenuje K-1 (odmiana kick boxingu) i MMA. – Od razu widać, że Przemysław Saleta jest profesjonalistą, fajnie, że zdecydował się podzielić z nami swoim doświadczeniem – dodaje szer. Monika Opak z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej.

Dziś uczestnicy treningu mieli także okazję spotkać się z Waldemarem Kastą, raperem, który prowadzi gale MMA i K-1. Poza tym dietetyk opowiedział żołnierzom o tym, co należy jeść, aby trening był jak najbardziej efektywny. Jutro natomiast odbędą się kolejne zajęcia ze sztuk walki. Poprowadzi je dżudoka i zawodnik MMA – st. kpr. Mariusz Janicki z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

Trening we Wrocławiu był piąty w ramach cyklu „Projekt Wojownik”. Dotychczas zajęcia odbyły się w Zegrzu, Giżycku, Gdyni i Szczecinie, a prowadzili je między innymi zawodnicy mieszanych sztuk walki – Marcin Tybura, Piotr „Płetwal” Hallmann, Marcin „Polish Zombie” Wrzosek i Łukasz „Juras” Jurkowski. Kolejny trening – za miesiąc w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Kto go poprowadzi? Tej informacji organizator nie zdradza. Ujawnia za to, że na zajęcia pod okiem mistrza mogą się szykować także żołnierze, którzy służą w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju.