Nowe wyzwania

W poniedziałek, 17 września, w Sali Tradycji Czarnej Dywizji miało miejsce spotkanie absolwentów Akademii Wojsk Lądowych oraz Wojskowej Akademii Technicznej z kierowniczą kadrą dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Ponad trzydziestu podporuczników, tegorocznych absolwentów uczelni wojskowych przybyło do pancernej stolicy Polski – Żagania, aby uczestniczyć w trzydniowym kursie adaptacyjnym. Każdy z nich, otrzymując pierwszy stopień oficerski, jednocześnie został przydzielony do określonej jednostki wojskowej, na stanowisko dowódcy plutonu. Aby po kilku latach nauki móc płynnie i bezkolizyjnie wkroczyć w nowy etap – początku służby, dowódca Czarnej Dywizji zorganizował dla nich kurs adaptacyjny. Jego celem jest wdrożenie absolwentów do realizacji zadań służbowych na wyznaczonych stanowiskach w oddziałach lubuskiego związku taktycznego.

Spotkanie w Sali Tradycji rozpoczął dowódca 11 LDKPanc generał dywizji Stanisław Czosnek. - Rób to, co niemożliwe, bo na to stać tylko najlepszych – podsumował swoje oczekiwania w stosunku do absolwentów generał. Przybyłym została również przedstawiona kierownicza kadra dywizji. Następnie młodzi oficerowie zostali zapoznani z historią i tradycjami Czarnej Dywizji. Przedstawiona im została również struktura, dyslokacja i zadania stojące przed dywizją.