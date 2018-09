Defendery 2018. Sprzęt nie tylko dla artylerzystów

O artylerii mawia się, że jest bogiem wojny. Nie bez powodu. Historia współczesnych konfliktów zbrojnych pełna jest przykładów, gdy celny ogień artylerzystów przyczyniał się do zwycięstwa, a brak ich wsparcia powodował porażkę. Rzadko się jednak wspomina, że artylerzyści, aby strzelać szybko i dokładnie, muszą mieć wsparcie pododdziałów meteorologicznych. Bez precyzyjnych danych o ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze, wilgotności powietrza oraz prędkości i kierunku wiatru od powierzchni ziemi aż do wysokości 25–30 km, nie da się bowiem celnie strzelać.

Obserwator pogody

– Pocisk artyleryjski poddawany jest w atmosferze wielu czynnikom, które mają wpływ na trajektorię jego lotu. A z pozoru drobna korekta wywołana na przykład przez wiatr może sprawić, że cel zostanie ominięty nie o dziesiątki, lecz o setki metrów – mówi Lechosław Kumoch, prezes firmy Aviomet. Polska spółka od 1989 roku dostarcza polskim artylerzystom, a od 1999 roku także siłom powietrznym, systemy do wykonywania pomiarów meteorologicznych (wyposażone są w nie m.in. wojskowe lotniska).

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach spółka zaprezentowała swój najnowszy produkt – radioteodolitowy system sondażowy atmosfery RSSA BAR. – Dostarcza on bardzo precyzyjne dane na temat ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości i kierunku wiatru od powierzchni ziemi aż do wysokości ponad 30 km – mówi Lechosław Kumoch.

Zdaniem prezesa Aviometu polski produkt na tle innych tego typu rozwiązań wyróżnia się zintegrowaniem całego systemu sondażowego z pojazdem, dzięki temu dane uzyskuje się znacznie szybciej. – Inne tego rodzaju konstrukcje są przewożone na przykład ciężarówką, potem muszą zostać rozłożone i uruchomione. Zanim prześlą więc pierwsze dane meteo, mija mniej więcej pół godziny. Obsłudze naszego systemu zajmuje to około 10 minut– zachwala Lechosław Kumoch.

Innowacyjność RSSA BAR została doceniona przez jury konkursu Defender podczas targów zbrojeniowych w Kielcach. Warto podkreślić, że polska armia została już wyposażona w nowoczesny system – kilka tygodni temu pierwszy egzemplarz otrzymało Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia z Torunia. Także model prezentowany w Kielcach po zakończeniu targów ma zostać przekazany wojsku – trafi do jednego z pułków artylerii wojsk lądowych.

Oczy dla Leopardów 2A4

Kolejnym produktem nagrodzonym za innowacyjność podczas MSPO jest zestaw modernizacyjny urządzeń optoelektronicznych do czołgu Leopard 2A4. Składa się on z kamery cofania KDN-1T oraz kamery termowizyjnej KLW-1E.

Oba te rozwiązania powstały w należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółce Przemysłowe Centrum Optyki, która od wielu lat dostarcza naszej armii zaawansowane urządzenia celownicze, w tym monokulary noktowizyjne, lotnicze gogle noktowizyjne czy celowniki do karabinów Szafir.

Jak podkreślają przedstawiciele PCO, zestaw modernizacyjny do czołgów Leopard 2A4, to odpowiedź na potrzeby płynące z wojska. Nasze siły zbrojne kupiły od niemieckiej armii 128 Leopardów 2A4 w listopadzie 2002 roku. Trzy lata temu rząd zdecydował, że czołgi zostaną zmodernizowane przez polskie i niemieckie firmy. Zgodnie z tym planem, za projekt unowocześnienia Leopardów 2A4 do standardu Leopard 2PL odpowiedzialna jest Polska Grupa Zbrojeniowa oraz niemiecki koncern Rheinmetall. Przemysłowe Centrum Optyki jest jedną z firm z polskiego holdingu, która będzie dostawcą podsystemów do Leopardów 2PL. Mają to być urządzenia optoelektroniczne – dwie kamery KLW-1 Asteria oraz kamera dzienno-nocna do jazdy wstecz KDN-1T Nyks.

Na kieleckim salonie PCO zaprezentowało zestaw do modernizacji niemieckich czołgów. – To są urządzenia z najwyższej, światowej półki. Stosujemy w naszych kamerach najlepsze z dostępnych obecnie podzespołów, a nasi inżynierowie potrafią z nich wycisnąć maksimum możliwości – podkreśla Tomasz Walczak, starszy specjalista ds. promocji w spółce. Dodaje, że na targach pokazano pakiet, który jest propozycją dla innych typów pojazdów z polskiej armii. – Ten zestaw można w ramach unifikacji, więc również znaczącego obniżenia kosztów, zainstalować w modernizowanych T-72 i PT-91 Twardy, w Rosomakach, a także czołgach Leopard 2A5, jeśli kiedyś zapadnie decyzja o ich unowocześnieniu.

Jury MSPO 2018 doceniło innowacyjność i nowoczesność zestawu optoelektronicznego z warszawskiej spółki, nagradzając ją Defenderem.

