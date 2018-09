Wojskowy Kierowca Roku 2018

Prawdziwa walka o bycie najlepszym wśród kierowców toczyła się na placu manewrowym. Slalom po wyznaczonym odcinku drogi samochodem terenowym typu Honker z zamocowaną przed maską podstawą utrzymującą „talerz” z piłką tenisowa na uwięzi, która nie miała prawa spaść, aby zawodnik uniknął punktów karnych, to naprawdę trudne wyzwanie. Slalom samochodem ciężarowo-terenowym marki Star 266 także wymagał od żołnierzy ogromnego skupienia oraz doskonałych umiejętności kierowania. Każde dotknięcie bramek lub ich przewrócenie skutkowało punktami karnymi. Do tego bardzo trudna konkurencja próby terenowej gdzie zawodnicy musieli pokonać pętle na której był do pokonania rozłożony most czołgowy BLG oraz ogromne wały i doły. Na pojeździe przed maską był zamocowany wysięgnik utrzymujący naczynie cylindryczne wypełnione wodą. Komisja sędziowska mierzyła po każdym przejeździe ilość wylanej wody. Im więcej wody poza pojemnikiem tym więcej punktów karnych. Wszystkie punkty karne były zamieniane na sekundy, które dodawane były do uzyskanego czasu przejazdu. Liczyła się więc nie tylko szybkość pokonania odcinka ale przede wszystkim dokładności i precyzja. W ostatnim zadaniu z jakim zmierzyli się zawodnicy należało zabezpieczyć miejsce wypadku, powiadomić odpowiednie służby medyczne pamiętając o procedurach, udzielić pomocy w postaci resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Rywalizacja toczyła się także o miano Wojskowego Kierowcy Motocykla Roku 2018. Motocykliści pokonywali trasę slalomu i tor przeszkód.

Na koniec zmagań jeszcze konkurencja zespołowa. Sześć drużyn reprezentujących: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i Obronę Terytorialną pokonywało na czas trasę naszpikowaną zadaniami do wykonania. Piłowanie drewna, przenoszenie kanistrów, toczenie kół, wymiana koła w samochodzie ciężarowo-terenowym Star 266, samowyciąganie prze użyciu wyciągarki, czy przepychanie samochodu terenowego Honker, wymagały niezwykłego zgrania drużyny i wzajemnego motywowania do działania.

Po zaciętej, ale prowadzonej w duchu koleżeństwa i wzajemnej pomocy rywalizacji, wyniki ogłosił Sędzia Główny konkursu ppłk Ryszard Ociesa. Miano najlepszego „Wojskowego Kierowcy Roku 2018” uzyskał kpr. Paweł Szymański z JW 4092 Wałcz / WL. Drugie miejsce wywalczył st. kpr. Krzysztof Wroński z CPSP Ustka / SP, trzecie miejsce zajął st. szer. Maciej Milas z JW 5889 Stargard / WL. Medale, puchary, dyplomy oraz nagrody wręczył Zastępca Szefa Logistyki Inspektoratu Wsparcia SZRP płk Maciej Siudak przedstawiciel Zarządu Logistyki - P4 SG WP płk Dariusz Nawrot.

W klasyfikacji indywidualnej w konkursie „Wojskowy Kierowca Motocykla Roku 2018” pierwsze miejsce uzyskał st. chor. Marek Kurzawiński z OŻW Szczecin / ŻW, drugie miejsce wywalczył st. sierż. Grzegorz Marfiak z OŻW Kraków / ŻW, trzecie zajął st. chor. Dariusz Marzejon z OŻW Elbląg / ŻW

W klasyfikacji zespołowej „Wojskowa Drużyna Roku 2018”, pierwsze miejsce zajęładrużynaz Dowództwa Garnizonu Warszawa, drugie z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, trzecie z Sił Powietrznych.

Przyznano także nagrody za pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach indywidualnych:

zwrotność na samochodzie HONKER – st. kpr. Krzysztof Wroński

slalom na samochodzie STAR 266 – sierż. Arkadiusz Nabzdych

jazda terenowa na samochodzie STAR 266 – st. szer. Maciej Milas

slalom na motocyklu YAMAHA – st. chor. Marek Kurzawiński

tor przeszkód na motocyklu YAMAHA – kpr. Rafał Szczepaniak

pierwsza pomoc ofiarom wypadku drogowego - plut. Krzysztof Pilarski

drużynowo – Dowództwo Garnizonu Warszawa

za wykazanie wysokich umiejętności i profesjonalizmu w konkurencji „Pierwsza pomoc ofiarom wypadku drogowego” Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk płk Adam Słodczyk przyznał puchar dla kpr. Artura Zdziarka

Szef Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk przyznał również puchar za zajęcie IV miejsca w konkurencji zespołowej dla zespołu Wojsk Lądowych.

Tekst: kpt. Monika Trajdos-Giejdasz