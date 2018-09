Szkolenie poligonowe czas zacząć

W kilkutygodniowym szkoleniu poligonowym biorą udział w zasadzie wszystkie pododdziały pancernej brygady. Żołnierze w tym czasie będą doskonalić swoje umiejętności w oparciu o strukturę oraz obiekty dostępne w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Pancerniacy ze Świętoszowa do szkolenia wykorzystają budynki znajdujące się w Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym, gdzie realizować będą zajęcia z taktyki. Ponadto żołnierze odbędą liczne strzelania, zarówno z broni osobistej, jak i wozów bojowych. Każdy pododdział obecny na szkoleniu poligonowym spędzi też wiele godzin na pasie taktycznym, wykonując zadania zgodnie ze specyfiką swoich pododdziałów. Nie wolno oczywiście zapominać o tych, którzy zadbają o to, aby szkolącym się żołnierzom niczego nie brakowało. Mowa tutaj o pododdziałach zabezpieczenia, których żołnierze dołożą wszelkich starań, żeby ich szkolący się koledzy nie musieli się martwić o posiłki, sprawność sprzętu czy odpowiednie warunki bytowe. Zmechanizowani, czołgiści, saperzy, artylerzyści, przeciwlotnicy, logistycy – żołnierze wszystkich specjalności po intensywnym szkoleniu wrócą do macierzystej jednostki w pierwszym tygodniu października.

Kawalerzyści ze Świętoszowa do Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie przybyli w minionym tygodniu. Przez kilka dni żołnierze i ich sprzęt przemieszczali się do docelowego miejsca wrześniowego szkolenia transportem kolejowym oraz drogowym. Czas rocznych urlopów wypoczynkowych dobiegł końca. Żołnierze wypoczęci i pełni chęci rozpoczną kolejne szkolenie, którego zwieńczeniem na wędrzyńskim poligonie będzie ćwiczenie batalionu zmechanizowanego pod kryptonimem Karakal-18.

Na poniedziałkowym apelu w Wędrzynie dowódcę 10 Brygady Kawalerii Pancernej reprezentował pułkownik Zbigniew Śliżewski. Zastępca dowódcy świętoszowskiej jednostki zwrócił się do żołnierzy słowami: – Jest to bardzo ważny moment w tym roku, jeśli chodzi o naszą brygadę, ponieważ jest to jedno z większych od dłuższego czasu zgrupowań poligonowych w tym właśnie miejscu. Dzisiejszy apel oficjalnie rozpoczyna szkolenie na wędrzyńskim poligonie. Zwracam się do Was, żebyście w maksymalnym stopniu wykorzystali możliwości szkoleniowe obiektów, zachowując przy tym zdrowy rozsądek. Zdaję sobie sprawę, że wysiłek w najbliższym czasie będzie duży. Jestem jednak przekonany, że żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej potwierdzą swój wysoki poziom umiejętności taktycznych oraz zdolność ogniową.

Na apelu zostały szczegółowo przedstawione zasady, które będą obowiązywały żołnierzy przez najbliższe kilka tygodni. Wyznaczeni żołnierze omówili zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, przepisami bezpieczeństwa, zabezpieczeniem medycznym czy ochroną środowiska.

Wrześniowe szkolenie poligonowe będzie dla żołnierzy z 10 Brygady Kawalerii Pancernej czasem wytężonej pracy zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Każdy pododdział będzie realizował szkolenie według odrębnego planu, zgodnie z obowiązującymi Programami Szkolenia. Nie oznacza to jednak, że pododdziały będą szkolić się oddzielnie. Podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie doskonalony będzie proces synergii pomiędzy poszczególnymi pododdziałami. Wspólne działanie jest niezbędne do osiągnięcia założonego celu.

