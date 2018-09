Żołnierze pomogli poszkodowanym

Żołnierze 7 Brygady Obrony Wybrzeża udzielili pomocy osobom poszkodowanym w wypadku samochodowym.

10 września na drodze krajowej nr 6, przy skrzyżowaniu do m. Świdwin miała miejsce kolizja drogowa z udziałem dwóch cywilnych pojazdów. W momencie wypadku do miejsca zdarzenia podjechały akurat wojskowe pojazdy zmierzające na poligon w Drawsku.

Żołnierze, widząc co się stało, natychmiast przystąpili do zabezpieczenia miejsca wypadku i udzielania pomocy czterem poszkodowanym osobom. Akcja żołnierzy 7 Brygady Obrony Wybrzeża trwała do przyjazdu służb ratunkowych. Na szczęście nikt w tym wypadku nie zginął. Osoby poszkodowane zaopatrzono medycznie oraz przewieziono do szpitala, gdzie zapewniono im dalszą opiekę medyczną.