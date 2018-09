Prace nad „Planem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych na okres do 2026” według harmonogramu

Informujemy, że aktualnie realizowane są zamierzenia modernizacyjne ujęte w "Planie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2018-2022". Centralne Plany Rzeczowe są aktualizowane co 4 lata z perspektywą 10letnią, przy czym zakończenie prac w danym cyklu zazębia się z rozpoczęciem prac nad kolejną edycją planu, z czego wynika, że programowanie rozwoju jest procesem ciągłym. Obecnemu kierownictwu resortu obrony narodowej zależy, by w jak największym stopniu zmodernizować wyposażenie Wojska Polskiego, a co za tym idzie, zbudować zdolności obronne Polski, tak by sprostać wymaganiom, które stawia przed Polską członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, a także sytuacja geopolityczna. Nadal aktualny katalog Wymagań Operacyjnych został przyjęty w 2016 r. i to on stanowi zbiór zasadniczych potrzeb SZ RP w perspektywie wieloletniej. Oznacza to, że potrzeby wykraczające poza 2022 r. są już od dłuższego czasu wojsku znane.

Przypominamy, że do końca czerwca 2018 roku zaawansowanie realizacji Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2018-2022 wyniosło 91%. Oznacza to, że zostały stworzone podstawy finansowe i prawne, aby usprawnić proces wymiany sprzętu, ponieważ bezpieczeństwo Polski i zapewnienie wojsku odpowiednich warunków do służby, jest priorytetem obecnego kierownictwa MON.

Równolegle z przygotowywaniem wskazanych powyżej dokumentów planistycznych, w toku prac jest nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej sił zbrojnych, zakładająca wydłużenie okresu programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP do 15 lat. Zgodnie z projektem nowelizacji tej ustawy Rada Ministrów, co cztery lata określać będzie szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny, stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO). Jest to związane z koniecznością realizacji długookresowych inwestycji obronnych oraz zakupami nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia. W obecnej 10-letniej perspektywie, jest to niemożliwe bądź mocno utrudnione ze względu na długofalowy charakter prac badawczo-rozwojowych oraz długotrwały proces pozyskiwania zaawansowanych technologii obronnych i systemów uzbrojenia.

