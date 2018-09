Uczniowie klas mundurowych rozpoczęli rok szkolny

Macie w sobie moc! To polski fenomen, że tak popularne są w naszym kraju klasy mundurowe. Kiedyś będziecie strzec naszego bezpieczeństwa, a to zaszczytna funkcja – powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak w Kielcach. W dniu otwarcia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego klas mundurowych.

W Kielcach na zbiórce z okazji inauguracji roku szkolnego klas mundurowych stanęło ponad 400 uczniów z 12 szkół średnich. Uroczyste otwarcie XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego poprzedził szkolny apel. Mundurowa młodzież, wraz ze swoimi nauczycielami i dyrektorami placówek przyjechała z Tomaszowa Mazowieckiego, Tarnowskich Gór, Trzebini, Radomia, Lublina, Jaworzna, Mielca, Rzeszowa, Urli oraz Tarnowa. To uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, które biorą udział w drugiej edycji pilotażowego programu MON-u.

– To polski fenomen, że tak popularne są w naszym kraju klasy mundurowe. To także nadzieja, że Ci ludzie, kiedy skończą szkoły, będą strzegli naszego bezpieczeństwa – powiedział minister Mariusz Błaszczak, podczas uroczystego apelu. Szef resortu obrony wyraził nadzieję, że większość mundurowych uczniów w przyszłości zasili szeregi sił zbrojnych, część z nich dołączy do policji lub innych służb mundurowych. – Nauka w klasach mundurowych kształtuje charaktery. Świetnie się prezentujecie, a to efekt wychowania, jakie zdobywacie w swoich szkołach – podkreślił minister Błaszczak.

Podczas uroczystości nagrody odebrali także laureaci fotograficzno-filmowego konkursu MON-u „Zoom na proobronność”, który promuje nowoczesne formy patriotyzmu. Nagrody ufundowała Agencja Mienia Wojskowego.

Biuro do Spraw Proobronnych MON we współpracy z Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej uhonorowały także szkoły, które zwyciężyły w konkursie „Siła w tradycji”. Obył się on w pierwszym półroczu tego roku i był przeznaczony dla uczniów klas mundurowych o profilu wojskowym ze szkół realizujących pilotażowy „Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. – Celem tego konkursu było między innymi budowanie w uczniach poczucia świadomości narodowej oraz pogłębienie ich wiedzy historycznej. Przedsięwzięcie to doskonale wpisało się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i było doskonałą okazją do przypomnienia młodzieży o drodze naszego kraju ku niepodległości – mówi Magdalena Rochnowska, zastępca dyrektora Biura do Spraw Proobronnych. Nagrody dla laureatów ufundowała m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Instytut Pamięci Narodowej.

– Gratuluję zwycięzcom konkursów, ale gratuluję także wam wszystkim. Przede wszystkim tego, że wybraliście naukę w klasach mundurowych. Gratuluję też waszym nauczycielom, że zachęcają was do zdobywania wiedzy, a także dyrektorom szkół, że potrafią zachęcać młodzież do nauki w klasach mundurowych – mówił minister Błaszczak.

Po uroczystości uczniowie zwiedzili MSPO, oglądali m.in. sprzęt polskich sił zbrojnych, produkty prezentowane przez polski przemysł obronny oraz wystawy związane z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ministerstwo Obrony Narodowej od 2017 roku wspiera systemowo szkoły prowadzące klasy mundurowe MON. Ideą ministerialnego programu jest wprowadzenie jednolitego szkolenia wojskowego i przygotowanie uczniów-ochotników do służby wojskowej. Pierwsza edycja programu ruszyła we wrześniu ubiegłego roku. Wzięło w niej udział 58 szkół z 16 województw. Zajęcia w ramach programu organizowane są przy wsparciu m.in. jednostek wojskowych i centrów szkolenia.

