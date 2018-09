Armia gotowa na MSPO

Czołgi Leopard, transportery Rosomak, moździerze Rak, pojazdy logistyczne, symulatory, zestawy rakietowe, broń, trenażery czy strzelnice. To tylko część Wystawy Sił Zbrojnych RP, którą będzie można obejrzeć podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Armia przywiozła do Kielc aż 380 jednostek sprzętu, w tym eksponaty z wojskowych muzeów.

Film: kamera i montaż: st. chor. sztab. Sławomir Mrowiński/ Zespół prasowy Wystawy Sił Zbrojnych

Aby wystawę mogli zwiedzić goście, najpierw musieli wkroczyć logistycy. A ci przyjechali do Kielc już 21 sierpnia. To 60 żołnierzy z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, wyposażonych w dźwigi, wózki widłowe i lawety. Ich pierwszym zadaniem było zorganizowanie zaplecza socjalnego dla wojskowych, którzy w trakcie trwania wystawy będą się opiekować ekspozycją i dbać o bezpieczeństwo zwiedzających. – W sumie podczas targów przez naszą wystawę przewinie się ponad tysiąc żołnierzy z jednostek wojskowych z całego kraju. My przygotowaliśmy dla nich kasyno polowe, nocleg natomiast zapewnił organizator targów – wojsko zostało zakwaterowane w mieszczących się w Kielcach akademikach – mówi płk Grzegorz Lisowski, koordynator Wystawy Sił Zbrojnych.

Następnie pełną parą ruszyło wyposażanie stoisk wystawienniczych, które wcześniej przygotowały Targi Kielce. Nadjechały wojskowe pojazdy z jednostek z całego kraju. Najdłuższą trasę pokonał zestaw przeciwlotniczy Poprad, który przyjechał na targi aż z Koszalina. Pojazdy gąsienicowe, takie jakie czołgi Leopard czy PT-91 Twardy, dotarły do Kielc na lawetach, eskortowanych przez Żandarmerię Wojskową. Wszystkie trasy przejazdu wojskowych kolosów zostały wyznaczone dużo wcześniej. – Przy określaniu tras dla pojazdów wielkogabarytowych trzeba uwzględnić nośność każdej z dróg, sprawdzić, czy nie ma tam na przykład mostów i wiaduktów, pod którymi taki pojazd mógłby utknąć – wyjaśnia ppłk Chmiel.

Czy organizacja takiego przedsięwzięcia jest dla żołnierzy wyzwaniem? – Tak, nawet bardzo dużym, gdyż trzeba skoordynować wiele elementów. Dlatego przygotowania do wystawy zaczynamy w zasadzie rok przed jej startem – mówi koordynator przedsięwzięcia. – Musimy dokładnie zaplanować, które jednostki zostaną zaangażowane do jej realizacji, jaki sprzęt pokażemy, a także jak mają wyglądać stoiska, a następnie przedstawić nasze plany organizatorowi – podkreśla. Oficer dodał, że istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym, a także wystawcom. Dlatego podczas targów wojsko współpracuje ze strażą pożarną, policją, ratownikami medycznymi. Zostały określone także drogi ewakuacji oraz trasy dojazdów do szpitali. – Jesteśmy dobrze przygotowani i nie spodziewamy się problemów, ale musimy być gotowi na wszystko – mówi płk Lisowski. – Z doświadczenia wiemy, że dzieci wchodzą do każdego pojazdu, chcą wszystkiego dotknąć, dlatego musimy mieć oczy dookoła głowy – dodaje. Mimo że wstęp na targi jest dozwolony od 18. roku życia, wojsko umożliwi zwiedzanie wystawy także najmłodszym miłośnikom wojska. Żołnierze nie opuszczą Kielc 7 września, kiedy odbędzie się oficjalne zakończenie imprezy, lecz zostaną w mieście jeszcze przez weekend. Wówczas wystawę bezpłatnie zwiedzi każdy, kto będzie miał na to ochotę. – Zapraszamy serdecznie – zachęcają żołnierze.