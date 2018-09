Kapral Marcin Lewandowski o krok od diamentów

Zaledwie pół sekundy zabrakło kapralowi Marcinowi Lewandowskiemu do wygrania cyklu Diamentowej Ligi. W finale zawodów reprezentant bydgoskiego Wojskowego Zespołu Sportowego zajął w biegu na 800 m drugie miejsce. Wyprzedził go Kenijczyk Emmanuel Kipkurui Korir. W rywalizacji tyczkarzy natomiast szóstą lokatę wywalczył st. szer. Paweł Wojciechowski.

Tegoroczny finał Diamentowej Ligi rozegrał się w Brukseli. Rywalizacja o diamenty w biegu na 800 m trzymała w napięciu do ostatniej chwili. Pierwsze 400 m najszybciej pokonał (w 51,10 s) Kenijczyk Wyclife Kinyamal. Jednak drugie okrążenie bardzo szybko rozpoczął Polak. Marcin Lewandowski objął prowadzenie. 600 m przebiegł jako pierwszy, w czasie 1 min 18,42 s. Niestety, nie udało mu się obronić pozycji lidera do końca biegu. Wyprzedził go o 0,49 s Kenijczyk Emmanuel Kipkurui Korir. O drugie miejsce Lewandowski stoczył zacięty pojedynek z Fergusonem Rotichem (zawodnik z Kenii). Z tej rywalizacji zwycięsko wyszedł Polak, który był szybszy o 0,07 s. Czwarty był Brytyjczyk Jake Wightman, a piąty Amerykanin Clayton Murphy.

Kapral Marcin Lewandowski po raz drugi z rzędu w finale Diamentowej Ligi wywalczył drugą lokatę. Przed rokiem diamenty odebrał mu Nijel Amos z Botswany. W tym roku jednak w ogóle nie było pewne, czy lekkoatlecie z bydgoskiego WZS uda się zakwalifikować do finałowej rozgrywki w Brukseli. Z powodu kontuzji nie mógł bowiem przez blisko dwa miesiące trenować i walczyć o punkty we wszystkich mityngach eliminacyjnych Diamentowej Ligi. W sumie zdobył dziesięć punktów: sześć za trzecie miejsce w Szanghaju i cztery za piątą lokatę wywalczoną na ostatnim z sześciu mityngów klasyfikacyjnych w Birmingham. Ostatecznie eliminacje zakończył na dziesiątej pozycji. Do finału kwalifikowało się ośmiu pierwszych zawodników. Na szczęście dla Lewandowskiego ze startu w Brukseli zrezygnowało dwóch sportowców: piąty w klasyfikacji Adam Kszczot i siódmy Elijah Manangoi. Ich miejsce mogli zająć biegacze sklasyfikowani w eliminacjach na pozycjach dziewiątej i dziesiątej, czyli Lewandowski i burundyjski lekkoatleta Antoine Gakeme.