Ruszył konkurs MON „Strzelnica w powiecie”

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało program dla samorządów, które chcą rewitalizować starą lub zbudować nową strzelnicę. – Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie w wysokości do 80%, w tym roku przeznaczymy na to 40 mln zł – mówi Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON-u. Czas na złożenie wniosków w konkursie „Strzelnica w powiecie” mija 21 września.

Nowoczesne i bezpieczne

Konkurs na budowę nowych strzelnic lub remont już istniejących MON ogłosiło w ubiegłym tygodniu. Zgłaszać mogą się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jeśli wygrają konkurs, będą mogły otrzymać z MON-u dotację do 80% wartości projektu. Pieniądze można przeznaczyć zarówno na roboty budowlane, jak i podstawowe wyposażenie strzelnicy. O dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie te samorządy, które są w stanie sfinansować 20% inwestycji, a także mają tytuł do dysponowania nieruchomością, na której stanie strzelnica, co najmniej do 31 grudnia 2029 roku.

– O programie i jego założeniach mówi się od pewnego czasu, więc szczególnie zainteresowane samorządy finansowo na pewno są do tego przygotowane. Zachęcamy do składania ofert. Mamy zarezerwowane pieniądze na ten cel, w tym roku to kwota 40 mln zł – mówi Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu w MON-ie.

Ministerstwo oferuje dotację, ale stawia też konkretne wymagania co do projektów budowy i rewitalizacji. Samorządowcy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów przygotowanych przez resort. Według pierwszego, dofinansowanie budowy może wynieść maksymalnie 800 tys. zł, a remontu – 400 tys. W tym wariancie strzelnica powinna być dostosowana do strzelania na odległość do 100 metrów, z różnych linii otwarcia ognia oraz do prowadzenia ognia pojedynczego lub ciągłego. Obiekt powinien być tak duży, by jednocześnie mogło się na nim szkolić co najmniej sześć osób. W wyposażeniu strzelnicy powinno się znaleźć minimum sześć podnośników figur bojowych wraz z systemem kontroli umożliwiającym sterowanie nimi.

Drugi wariant konkursowy zakłada większą dotację: na budowę maksymalnie 1,2 mln zł lub 600 tys. zł na remont. Wyższe są też wymagania. Droższa strzelnica ma być tak przystosowana, by co najmniej dziesięć osób mogło tam ćwiczyć jednocześnie. Będą one mogły strzelać na odległość do 200 metrów, korzystając z dziewięciu podnośników figur bojowych.

Oba typy obiektów muszą też być dostosowane do strzelania z małokalibrowej i średniokalibrowej broni osobistej z wykorzystaniem amunicji karabinowej o kalibrze nie większym niż 7,62mm i amunicji pistoletowej o kalibrze nie większym niż 9 mm.



MON czeka na oferty

Na propozycje samorządów Ministerstwo Obrony Narodowej czeka do 21 września (trzeba je wysyłać na adres: Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na budowę lub remont strzelnicy” nr 1/2018/WWzS). Każda z propozycji samorządowych musi zawierać m.in. opis projektu ze wskazaniem wybranego wariantu, termin, miejsce i harmonogram realizacji, a także plan finansowy inwestycji.

Wyboru ofert dokona komisja konkursowa. W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę lokalizacje w powiatach, w których funkcjonują garnizony bez strzelnic wojskowych. Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia finansowego będą miały również te powiaty, w których zostały sformowane oddziały wojsk obrony terytorialnej czy prowadzone są klasy wojskowe (zwłaszcza te, które biorą udział w programie MON-u).

Członkowie komisji najlepsze propozycje zarekomendują ministrowi obrony. To do szefa resortu będzie należał ostateczny wybór zwycięzców. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 października 2018 roku. Wyniki będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej MON.

Samorząd, który otrzyma dotację, będzie zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania wybudowanej lub wyremontowanej strzelnicy na potrzeby wojska (100 godzin w miesiącu), organizacji proobronych (do 30 godzin w miesiącu) oraz uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności (do 30 godzin w miesiącu).

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej w zakładce Ogłoszenia.