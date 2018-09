Piętnastoletnie planowanie

W ubiegłym tygodniu Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP. Zakłada on, że zgodnie z rekomendacją NATO od przyszłego roku szczegółowe kierunki rozwoju armii będą wytyczane na 15 lat, a nie na dziesięć, jak obecnie, oraz aktualizowane co cztery lata.

Na początku czerwca rząd przyjął uchwałę w sprawie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na lata 2017–2026. To kluczowy dokument z punktu widzenia organizacji procesu zakupów nowego sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Na tej podstawie bowiem Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy szczegółowy plan modernizacji technicznej (PMT), w którym określa, jaką nową broń czy specjalistyczne wyposażenie wojsko będzie pozyskiwało w najbliższej dekadzie. Zapewnia również na to stosowne środki z budżetu państwa. Wszystko wskazuje jednak, że to już ostatnie „szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych”, a co się z tym wiąże również PMT, opracowane w perspektywie dziesięcioletniej.

W ubiegłym tygodniu Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP. Zakłada on, że zgodnie z rekomendacją NATO od przyszłego roku szczegółowe kierunki rozwoju armii będą wytyczane na 15 lat – a nie na dziesięć, jak obecnie, oraz aktualizowane co cztery lata.