Promocja oficerska na ORP „Błyskawicy”

Uroczystość promowania podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na pierwsze stopnie oficerskie odbyła się dziś, przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Promowanym towarzyszył Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. – Na pewno zapamiętacie to wydarzenie na całe życie. To, że zostaliście oficerami marynarki wojennej to wielka radość, ale i wielkie zobowiązanie. Stanowicie elitę. To ważne, byście mieli poczucie służby ojczyźnie – mówił Mariusz Błaszczak podczas promocji oficerskiej.

40 studentów Akademii Marynarki Wojennej weszło na pokład ORP „Błyskawicy” jako podchorążowie, a opuścili go jako oficerowie – podporucznicy. Jak podkreślił rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej, kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht, to wyjątkowa promocja, bo odbywa się w tak ważnym roku – stulecia odzyskania niepodległości i utworzenia marynarki wojennej.

Uroczystość tradycyjnie odbyła się na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. Do promocji oficerskiej stanęło 40 podchorążych gdyńskiej Akademii. 27 spośród nich to absolwenci Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), pozostali ukończyli Wydział Mechaniczno-Elektryczny (WME).

Ceremonia przeprowadzona została zgodnie z ceremoniałem wojskowym, nawiązującym do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza. W tym roku poprowadził ją gen. broni Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP. Każdy z absolwentów przyklękał przed nim na jedno kolano, on zaś dotykał szablą jego lewego ramienia, promując go w ten sposób na oficera.

Jako pierwszy szlify oficerskie otrzymał tegoroczny prymus – bosman podchorąży Błażej Koreike (średnia 4,77). Otrzymał on też nagrodę Prezydenta RP. Broń białą – pałasz honorowy marynarki wojennej. Absolwenci, którzy zajęli drugą i trzecią lokatę otrzymali wyróżnienia.

Każdy podporucznik z rąk kmdr. Tomasza Szubrychta, rektora-komendanta AMW otrzymał też kordzik oficerski. Stanie się on teraz nieodłącznym elementem oficerskiego stroju galowego. – To dla nas wszystkich wielki dzień, gratuluję wszystkim kolegom i życzę powodzenia w dalszej służbie. Moim marzeniem było ukończenie Akademii i służba na polskich okrętach, ale nawet nie marzyłem, że ukończę studia z pierwsza lokatą – mówił ppor. mar. Błażej Koreiko. Dodaje, że choć dziś kończy swoją przygodę ze studiami w AMW to zachęca innych do podjęcia nauki właśnie w murach gdyńskiej Akademii. – To studia trudne i wymagające. Trzeba być zdeterminowanym, by łączyć obowiązki studenta i żołnierza. Jednak wymaganie od siebie samego procentuje i na pewno warto podjąć ten wysiłek – dodał. Jako prymus ma możliwość wyboru miejsca swojej pracy. Świeżo upieczony oficer wybrał służbę na ORP „Grom”. Będzie tam dowódcą działu elektromechanicznego.

Zgodnie ze zwyczajem, tuż po promocji nowi oficerowie marynarki wojennej, schodząc z okrętu byli po raz pierwsi żegnani świstem trapowym, czyli sygnałem gwizdka bosmańskiego. Wkrótce nowi oficerowie obejmą swoje pierwsze stanowiska na okrętach.

W uroczystościach asystowała Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna MW, a w ubiorach historycznych wystąpiła Kompania Historyczna Akademii Marynarki Wojennej. Promocję zakończyła defilada wszystkich pododdziałów wraz z grupą nowych oficerów.

Dzień wcześniej, w Bibliotece Głównej AMW im. Lecha Kaczyńskiego, absolwenci gdyńskiej uczelni otrzymali dyplomy ukończenia studiów wojskowych. Po uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa „Promocja 2018”. Obok niej znajdują się tablice wszystkich promowanych roczników od początku powstania uczelni. Gen. broni Andrzejczak wręczył też podchorążym patenty oficerskie.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to jedyna wojskowa uczelnia w kraju, która kształci przyszłych oficerów morskiego rodzaju sił zbrojnych. Wojskowe studia prowadzone są na trzech wydziałach: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM) oraz Mechaniczno-Elektrycznym (WME). Od roku 1996 uczelnia kształci również specjalistów cywilnych. Gdyńska uczelnia kształci oficerów marynarki wojennej nieprzerwanie od 1922 r. W ostatnich latach średnio w ciągu roku akademickiego w uczelni kształciło się oraz szkoliło do 8 tys. studentów, kursantów i oficerów.