Na Westerplatte uczczono bohaterskich obrońców ojczyzny

Jak co roku o 4.45 przed Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na gdańskim Westerplatte zabrzmiał sygnał syren alarmowych. O tej porze 1 września 1939 roku nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową na gdańskim półwyspie. Polskie oddziały broniły placówki do 7 września.

Broniące się we wrześniu 1939 roku Westerplatte dawało nadzieję Polakom i daje ją dziś, pokazując, że w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa potrafimy się zjednoczyć – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości na Westerplatte z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z kolei w Tczewie prezydent Andrzej Duda zaapelował, aby nigdy więcej nie było wojny.

Każdy ma swoje Westerplatte

– Polscy żołnierze i polskie społeczeństwo broniło wolnego świata przed wrogami wolności Polski i Europy – mówił na Westerplatte premier i podkreślił, że ci, którzy zginęli w pierwszych dniach II wojny w obronie kraju wiedzieli, że nie ma cenniejszej rzeczy dla całego narodu niż niepodległość. Szef rządu zaznaczył też, że broniące się Westerplatte dawało nadzieję Polakom i daje ją też dziś, pokazując, że w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa potrafimy się zjednoczyć. Premier nawiązał jednocześnie do słów papieża Jana Pawła II, który mówił, że każdy ma swoje Westerplatte. Jak zauważył Morawiecki, także dziś każdy ma swoje zadanie do wykonania, przed którym nie wolno mu zdezerterować. – Choć Polska nie musi walczyć o swoją niepodległość, to przed nami stoi wielkie zadanie: Polska sprawiedliwa, solidarna i dumna, zjednoczona wokół najwyższych celów i wokół niepodległości – podkreślał premier.

Podczas swojego przemówienia szef rządu zwrócił się do swoich zwolenników oraz opozycji, aby takie miejsca jak Westerplatte były miejscami zgody. Szef rządu zaapelował też, aby 11 listopada wszyscy wspólnie poszli w jednym marszu niepodległości.

W obchodach na Westerplatte wziął udział też minister obrony Mariusz Błaszczak. Wcześniej szef resortu obrony złożył kwiaty przy grobach żołnierzy na Cmentarzu Obrońców Westerplatte. Na Westerplatte odbył się też apel pamięci, żołnierze oddali salwę honorową, duchowni odmówili modlitwę międzywyznaniową, a delegacje złożyły wieńce pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Nigdy więcej wojny

Prezydent Andrzej Duda rocznicę wybuchu II wojny uczcił w Tczewie, gdzie zdaniem niektórych historyków właśnie tam rozpoczęły się niemieckie działania wojenne. Bombowce Luftwaffe pojawiły się nad Tczewem o godzinie 4.34, a zadaniem pilotów było uniemożliwienie Polakom zniszczenia tamtejszych mostów na Wiśle: drogowego i kolejowego. Stanowiły one przeprawę łączącą Rzeszę z Prusami Wschodnimi i zostały zaminowane kilka dni wcześniej przez polskich saperów.

– Nigdy więcej wojny, nigdy więcej rozdarcia Rzeczypospolitej – mówił prezydent podczas uroczystości. Andrzej Duda apelował, aby budować silne państwo, które nie będzie wewnętrznie skłócone. – Zaklinam nas wszystkich, a przede wszystkim młode pokolenie, by tak prowadzić politykę i polskie sprawy, aby nigdy więcej zagrożenie nie spłynęło na naszą Rzeczpospolitą – mówił.

W swoim wystąpieniu prezydent zaznaczył, że daty 1 i 17 września to czarne plamy na mapie roku stulecia odzyskania niepodległości. Przypominają one bowiem o dniach, kiedy Polska na 6 lat została rozdarta pomiędzy naszych wrogów – hitlerowskie Niemcy i Związek Radziecki Prezydent Duda przypomniał także, że II wojna pochłonęła około 60 mln istnień, a 10 proc. ofiar było obywatelami Polski. – To niezwykle ważna lekcja dla Polaków, ale przede wszystkim dla Europy i świata – o tym, jak ważna jest jedność, wzajemny szacunek pomiędzy narodami i przestrzeganie prawa międzynarodowego, które niesie absolutną gwarancję pokoju – przekonywał prezydent. Andrzej Duda złożył także wieniec w Lesie Szpęgawskim pod Starogardem Gdańskim przy pomniku upamiętniającym ofiary hitlerowskich zbiorowych egzekucji. Okupanci pomiędzy wrześniem 1939 roku a styczniem 1940 roku rozstrzelali tam około 7 tysięcy osób, przede wszystkim przedstawicieli polskiej inteligencji.

Elementem tegorocznych obchodów rocznicowych na Wybrzeżu był także wczorajszy III Koncert Niepodległości „Westerplatte” w Gdańsku, poświęcony działalności niepodległościowej kobiet w ponad tysiącletniej historii Polski. Zorganizowała go Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej oraz Muzeum II Wojny Światowej. Natomiast dzisiaj na godz. 14 gdańska placówka zaprasza na promocję komiksu „Westerplatte. Załoga śmierci”, a o 18 odbędzie się koncert „W hołdzie wolności”, na który złożą się znane pieśni patriotyczne w jazzowych aranżacjach.