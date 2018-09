Rekordowe MSPO

W ubiegłym roku podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowało się 618 wystawców z 27 krajów. W najbliższej edycji tej imprezy, która rozpocznie się 4 września, weźmie udział 624 wystawców z 31 krajów, w tym 332 firmy oraz instytucje naukowo-badawcze z Polski. Tematem wiodącym MSPO 2018 jest stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Już po raz dwudziesty szósty na początku września w stolicy województwa świętokrzyskiego pojawią się przedstawiciele nie tylko wszystkich najważniejszych rodzimych firm zbrojeniowych i działających na rzecz wojska krajowych instytucji naukowo-badawczych, ale również największych koncernów obronnych z całego świata. Już jutro, 4 września, w Kielcach rozpocznie się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – trzecia co do wielkości – po paryskich Eurosatory i londyńskich DSEI, wystawa zbrojeniowa w Europie.

Przez najbliższe cztery dni (do 7 września), na prawie 30 tys. mkw. powierzchni wystawienniczej, swoje wyroby zaprezentuje 624 wystawców z 31 krajów – co jest rekordem kieleckich targów. Większość z nich – bo aż 332 – to podmioty polskie.