Wystawa na stulecie Sztabu Generalnego WP

„Polacy mają w sobie instynkt wolności. Ten instynkt ma wartość i ja tę wartość cenię” – te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego stały się mottem wystawy „Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918–2018”. Ekspozycję zorganizowaną z okazji stulecia SGWP można oglądać w galerii plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie.

Wystawę uroczyście otworzył szef Sztabu Generalnego WP. – Polska po zaborach musiała odbudować siły zbrojne w odzyskanej Rzeczypospolitej. Sztab Generalny był ich istotną częścią. Już po dwóch latach jego funkcjonowanie zostało poddane próbie. Wybuchła wojna polsko-bolszewicka. I wyszedł z niej zwycięsko, tak jak i z kolejnych takich prób – mówił gen. broni Rajmund Andrzejczak.

Sztab Generalny Wojska Polskiego jest dziś centralnym ośrodkiem odpowiadającym za planowanie strategiczne rozwoju i użycia sił zbrojnych. To jedna z najstarszych instytucji w Rzeczypospolitej. Powstał już 25 października 1918 roku, czyli jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem niepodległości. To punkt wyjścia wystawy. Dalej ekspozycję podzielono na bloki historyczne – Sztab w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie przygotowania i prowadzenia działań wojennych we wrześniu 1939 roku oraz w latach walki u boku zachodnich sojuszników. Wystawa przedstawia również funkcjonowanie Sztabu Generalnego w realiach Polski Ludowej, aż do upadku komunizmu. Gros miejsca zajmują plansze przedstawiające działania podejmowane przez SG po przemianach politycznych w 1989 roku. Wyeksponowano naszą drogę do NATO, zaangażowanie w operacje i misje poza granicami Polski.