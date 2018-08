Podchorążowie z Dęblina w 10 BKPanc

Po zakończonej prelekcji, podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych przemieścili się na Salę Tradycji, gdzie mogli odbyć krótką, ale bardzo owocną lekcję historii. Zostali zapoznani z życiorysem generała broni Stanisława Maczka, słuchali o szlaku bojowym patrona pancernej brygady oraz jego żołnierzy. Z zaciekawieniem podchodzili do kolejnych szklanych gablot, aby przyjrzeć się prezentowanym w nich eksponatom oraz dokumentom.

Kolejny etap wizyty to czas spędzony na symulatorze strzelań Śnieżnik. Tam podchorążowie mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie i przekonać się, czyli byliby dobrymi żołnierzami piechoty. Stamtąd odwiedzający 10 BKPanc udali się do parku sprzętu technicznego, gdzie wyznaczeni żołnierze opowiadali o pojazdach, z którymi mają do czynienia każdego dnia. Największe zainteresowanie wśród podchorążych wzbudził czołg Leopard. Dla przyszłych oficerów możliwość zobaczenia z bliska pojazdów, które do tej pory mogli oglądać tylko w telewizji, internecie, gazetach czy książkach, była ogromną atrakcją. Niektórzy żartowali nawet, że być może powinni wybrać inną uczelnię, ponieważ widok opancerzonych pojazdów wzbudzał w nich zachwyt. Ostatnim punktem zaplanowanej wizyty był Ośrodek Szkolenia Leopard. To właśnie tam specjaliści szkolący przyszłych czołgistów opowiedzieli o tym, jak wygląda droga do tego, aby zasiąść pod pancerzem Leoparda w składzie jego załogi.

Dzień spędzony w 10 BKPanc dostarczył podchorążym niemało atrakcji. Żołnierze ze świętoszowskiej jednostki pokazali im, że służba w tak elitarnej brygadzie jest dużym zaszczytem.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka