Początek wojskowej kariery

Wojskowa Akademia Techniczna, zgodnie z zapotrzebowaniem MON, przyjęła na pierwszy rok studiów prawie 750 kandydatów na żołnierzy zawodowych. 16 i 17 sierpnia, po niełatwej rekrutacji, zostali oni powołani do służby wojskowej, a kilka dni później otrzymali swoją pierwszą służbową broń. Zanim jednak rozpoczną pięcioletnie studia, muszą ukończyć podstawowe szkolenie wojskowe, które jest pierwszym etapem kształcenia wojskowego w uczelni.

Okres szkolenia podstawowego, tak zwana unitarka, to czas intensywnego przygotowania do służby wojskowej. Trwa od momentu powołania do rozpoczęcia roku akademickiego. Celem szkolenia jest wdrożenie kandydatów do służby wojskowej, zapoznanie ich z prawami i obowiązkami żołnierza oraz nauka podstawowych zasad bojowego zachowania na polu walki. Podstawowe szkolenie wojskowe podzielone jest na trzy etapy: szkolenie zapoznawcze, indywidualne oraz końcowe, czyli egzamin praktycznych i teoretycznych umiejętności.

Szkolenie zapoznawcze trwa jeden dzień, a jego zadaniem jest przystosowanie nowo powołanego kandydata do życia wojskowego. Otrzymuje on wyposażenie osobiste oraz zapoznaje się z zasadami żołnierskiego zachowania, porządkiem dnia, codziennym tokiem służby i rejonem zakwaterowania pododdziału.