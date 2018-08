O perspektywach polskiej zbrojeniówki

- Wiem że związki zawodowe są w ścisłym kontakcie z kierownictwem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Bardzo się z tego cieszę, to jest niezwykle ważne dla funkcjonowania całego konglomeratu spółek, które tworzą Polską Grupę Zbrojeniową. Chciałem jeszcze raz podkreślić moje wyrazy uznania dla Solidarności, ale i dla całego ruchu związkowego – podsumował konferencję minister.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, spotkał się 29 sierpnia z przedstawicielami organizacji związkowych spółek Grupy Kapitałowej PGZ. Szef MON wziął udział w konferencji „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – szanse i zagrożenia polskiego przemysłu zbrojnego w głównej siedzibie spółki PIT-RADWAR S.A. należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Wykorzystajmy szansę dziejową, która stoi przed Polską. Dynamiczny rozwój gospodarczy naszego kraju, który niewątpliwie jest rezultatem przełomu, jaki miał miejsce w 2015 roku, musimy wykorzystać do wzmocnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego. W ramach polskiego przemysłu rola główna należy do przemysłu zbrojeniowego – podkreślił szef MON na konferencji z przedstawicielami związków zawodowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) jest liderem krajowego przemysłu i jeden z największych koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie ok. 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne i konkurencyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo.

W spółkach tworzących Grupę Kapitałową PGZ zatrudnionych jest przeszło 17 000 pracowników. Do trzech największych organizacji związkowych działających w ramach Grupy należą: NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego i Związek Zawodowy Sektora Obronnego. PGZ S.A. dąży do efektywnej współpracy z organizacjami pracowników działającymi we wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej.

Źródło: MON