Zjazd weteranów walk o niepodległość

Prawie 300 kombatantów z Polski i 14 innych państw weźmie udział w Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej – podał Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Uroczystości organizowane przez Urząd z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się 1 i 2 września w Warszawie.

– Weterani są dla nas niedoścignionym przykładem, jak bezinteresownie służyć ojczyźnie, której poświęcali wszystko co najcenniejsze, a dziś uczą nas szacunku dla wolnego państwa – mówił Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas konferencji zapowiadającej Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Kasprzyk dodał, że zjazd będzie okazją do oddania hołdu pokoleniu, które walczyło o naszą niepodległość. – Chcemy w rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcić zmarłych i żyjących weteranów oraz przypomnieć drogie dla nas hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”, z którymi szliśmy do walki z wrogami naszego państwa – mówił sędzia Bogusław Nizieński, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy UdSKiOR.

Zjazd rozpocznie się w sobotę 1 września, czyli w Dniu Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. – Tego dnia o godzinie 15.00 na mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego będziemy modlić się w intencji ojczyzny i jej obrońców – zapowiedział szef UdSKiOR. Następnie przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy pl. Piłsudskiego wieńce złożą szef Urzędu oraz przedstawiciele polskich weteranów.