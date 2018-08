Atak na Bałtyku

Najpierw bronili się przed atakiem terrorystów, potem próbowali zlokalizować i ugasić pożar, który wybuchł na pokładzie – tak szkolili się na Bałtyku marynarze z okrętu dowodzenia ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”. Jednostka jest w trakcie rejsu, który ma uczcić stulecie utworzenia polskiej marynarki. Pierwszym portem na jego trasie po Bałtyku będzie Tallin.

We wtorek po południu ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki” wszedł w rejon zagrożenia asymetrycznego. Dla załogi był to sygnał, że w każdej chwili może się spodziewać uderzenia terrorystów. Niedługo potem marynarze pełniący wachtę na okrętowym stanowisku dowodzenia wypatrzyli na horyzoncie szybko zbliżającą się łódź. Operator radaru spróbował nawiązać z nią łączność przez radio. Bez skutku. W powietrze więc została wystrzelona ostrzegawcza flara. A kiedy i to nie zmusiło łodzi do zmiany kursu, na pokładzie rozległ się dzwonek i komenda: „alarm bojowy”. Marynarze z Głównego Stanowiska Dowodzenia (GSD) założyli rękawice oraz kominiarki zwane flashgearami, które w razie pożaru miały ich ochronić przed poparzeniami. Trzej ich koledzy zajęli miejsca przy umieszczonych na dziobie wielkokalibrowych karabinach maszynowych oraz 23-milimetrowej armacie „Wróbel”. Wkrótce jednostka wtargnęła w tzw. strefę ochronną wokół okrętu i została ostrzelana. Ogień okazał się po części skuteczny. Łódź siłą rozpędu uderzyła jednak w burtę „Czernickiego”.

Ruch na pokładzie jeszcze się wzmógł. Marynarze metodycznie zaczęli przeszukiwać kolejne pomieszczenia, by ustalić miejsce i rodzaj uszkodzenia. O każdym ruchu meldowali do GSD. Wreszcie jedna z drużyn awaryjnych dotarła na dolny pokład. Po otwarciu drzwi oznaczonych numerem 72, po korytarzach rozszedł się gryzący dym. Jak się okazało, ogień zajął pomieszczenie tzw. klimatu. Mieszczą się tam urządzenia odpowiadające za wentylację okrętu. Chwilę później na korytarzu rozwinięte zostały węże i rozpoczęła się akcja gaśnicza. – Właśnie przeprowadzamy trzeci atak. Najpierw do pomieszczenia weszli marynarze z gaśnicami. Potem kolejni, wyposażeni w aparaty oddechowe. Teraz pożar gaszą koledzy ubrani w stroje strażackie – tłumaczy bosman Sebastian Turzyński z liczącej osiem osób drużyny awaryjnej. Taka kolejność zgodna jest z obowiązującymi na okręcie procedurami. Drużyna awaryjna musi zareagować bardzo szybko. Marynarze wykonujący pierwszy atak walczą z pożarem, dając jednocześnie czas na lepsze przygotowanie się kolegom.