Wystawa „Sztab Generalny Wojska Polskiego 1918-2018” i „Niepodległa 1918...Wydarzenia i ludzie”

Wystawa, przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Sztab Generalny Wojska Polskiego, stanowi element obchodów stulecia ustanowienia SGWP. Ekspozycja będzie dostępna od 30 sierpnia do 30 września 2018 roku.

REKLAMA

Kolejne części wystawy ukazują SGWP w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie przygotowania i prowadzenia działań wojennych we wrześniu 1939 roku oraz w latach walki u boku zachodnich sojuszników. Przedstawiają także funkcjonowanie Sztabu w realiach Polski Ludowej, aż do upadku komunizmu.

Niemal połowa plansz dotyczy działań podejmowanych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego po przemianach politycznych w krajach uzależnionych od ZSRR, prezentując postępującą integrację z Sojuszem Północnoatlantyckim oraz uczestnictwo Polski w NATO, nawiązując także do zaangażowania Wojska Polskiego w operacje i misje pokojowe poza granicami kraju.

Partnerem wystawy jest Muzeum Łazienki Królewskie i TVP Historia.

Patroni medialni: Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia.

Niepodległa 1918...Wydarzenia i ludzie, druga wystawa prezentowana będzie w Galerii Plenerowej w Al. Ujazdowskich od 30 sierpnia do 30 września 2018 roku.

Zapraszamy do oglądania wystawy poświęconej wydarzeniom, które przed stu laty doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, i zaangażowanym w nie ludziom. Ekspozycja przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 1918 roku Polska – podzielona w końcu XVIII wieku pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię – wróciła na mapę Europy po 123 latach zaborów. Trudny proces odbudowy suwerennego państwa nie byłby możliwy bez zaangażowania tysięcy polskich patriotów: żołnierzy i polityków, którzy umiejętnie wykorzystali sprzyjającą sytuację międzynarodową (klęska Niemiec i Austro-Węgier w I wojnie, wybuch rewolucji i upadek caratu w Rosji).

Wystawa, obok kluczowych twórców niepodległości, przypomina również postacie mniej znane, takie jak na przykład Antoni Pertykiewicz, najmłodszy kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, czy Eugeniusz Romer, autor wielkiego atlasu ziem polskich, wykorzystywanego podczas pertraktacji pokojowych w sprawie granic odrodzonej Rzeczypospolitej.

Ekspozycja przygotowana w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości prezentuje dokumenty, fotografie, druki oraz fragmenty publikacji książkowych i prasowych ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Partnerzy wystawy: Muzeum Łazienki Królewskie, TVP Historia.

Patroni medialni: TVP 3 Warszawa, TVP Polonia, TV Republika, Radio Polska Live, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historia, Tydzień Polski (Londyn).