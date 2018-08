Zmiany w dodatkach służbowych

Średnio do 150 zł więcej dodatku służbowego otrzymają żołnierze pełniący służbę w Pułku Reprezentacyjnym WP. Zmiana związana jest z przeformowaniem tej jednostki. Na zwiększenie dodatku będzie też mogła liczyć duża grupa prawników, w tym referenci pracujący w komórkach organizacyjnych MON. Projekt zmian przepisów trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Obecnie żołnierze zawodowi są uprawnieni do otrzymywania dodatku służbowego w wysokości maksymalnie do 300 zł. MON chce jednak podnieść tę kwotę, uzasadniając to przeformowaniem Batalionu Reprezentacyjnego WP w większą strukturę organizacyjną. „W celu zachowania dotychczasowych proporcji wysokości dodatku służbowego pomiędzy poszczególnymi zhierarchizowanymi stanowiskami służbowymi niezbędne jest podwyższenie maksymalnej wysokości dodatku”, czytamy w projekcie rozporządzenia.

Jeśli zatem zmiany zaproponowane przez MON wejdą w życie, kwota dodatku wzrośnie – maksymalnie będzie on mógł wynieść 450 zł. Co więcej, w wyniku połączenia jednostek więcej żołnierzy będzie uprawnionych do otrzymywania dodatku. – W batalionie dodatek otrzymywali żołnierze kompanii reprezentacyjnych i orkiestry. W pułku dostanie go o 117 żołnierzy więcej, gdyż objęci nim zostaną również ułani Szwadronu Kawalerii oraz oficerowie sztabu, którzy w równym stopniu do tej pory wypełniali zadania reprezentacyjne – mówi płk Leszek Szcześniak, dowódca Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Zgodnie z projektem żołnierze będą mogli otrzymać wyrównanie od 1 kwietnia 2018 r., czyli od momentu przeformowania batalionu w Pułk Reprezentacyjny.

Więcej też dla prawników

Proponowane przez MON zmiany dotyczą też żołnierzy pracujących na stanowiskach referentów prawnych. Obecnie ci, którzy służą na takich stanowiskach w jednostce wojskowej do szczebla dywizji, otrzymują dodatek w wysokości 150 zł, ci z dowództw rodzajów sił zbrojnych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej – 300 zł, a referenci z komórek organizacyjnych MON – 450 zł.

Jednak żołnierze z dwóch pierwszych grup, którzy posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu radcy prawnego lub ukończoną aplikację legislacyjną mają też prawo do zwiększenia otrzymywanego dodatku o kolejne 150 zł. Takiego prawa nie mają natomiast referenci z komórek organizacyjnych MON-u. „Wejście w życie proponowanych rozwiązań sprawi, że także oni zostaną objęci prawem do zwiększenia dodatków. Dotyczyć to będzie około 10 żołnierzy. Proponuje się wypłacenie im wyrównania dodatku od 1 stycznia 2018 roku”, czytamy w projekcie.

W projekcie rozporządzenia znalazła się także jedna porządkująca zmiana dotycząca wojsk specjalnych. Chodzi tu o żołnierzy uprawnionych do otrzymywania dodatków służbowych, pracujących w Inspektoracie Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Centrum Operacji Specjalnych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Instytucje te zostały rozwiązane na początku 2018 r. Teraz zostaną więc wykreślone z rozporządzenia o dodatkach. Taki dodatek w wysokości 450 zł nadal będą otrzymywać żołnierze służący np. w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych. Projektowane przepisy dotyczą około 500 żołnierzy. Koszty zmian oszacowano na około 1,3 mln zł rocznie.

System dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych funkcjonuje w wielu armiach. Ma on na celu finansowe preferowanie tych żołnierzy, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnych.