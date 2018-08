100-lecie Polskiej Broni Przeciwlotniczej

Krajowe uroczystości 100-lecia Polskiej Broni Przeciwlotniczej odbędą się Koszalinie. Jubileusz polskich przeciwlotników jest okazją do przedstawienia więzi z historią i ludźmi ją tworzących, przez co wzmocniona zostanie pamięć w nawiązaniu do obecnych czasów.

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

30.08.2018 r.

9.00-16.30 - Sympozjum naukowe, miejsce Klub Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego