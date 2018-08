Kolejna akcja ratownicza darłowskiej Anakondy

Załoga dyżurna darłowskiej grupy lotniczej 44 Bazy Lotnictwa Morskiego przeprowadziła kolejną w tym roku akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Tym razem pomocy potrzebowała załoga kutra rybackiego, który nabierał wody.

Wczoraj o godzinie 22.05 załoga dyżurna darłowskiej grupy lotniczej 44 Bazy Lotnictwa Morskiego otrzymała informację, że ok. 12 mil morskich na północ od Kołobrzegu jeden z kutrów rybackich nabiera wody i konieczna jest ewakuacja jego załogi. Śmigłowiec W-3WARM Anakonda, dowodzony przez por. Dominika Wardę wystartował z lotniska w Darłowie o godzinie 22.19 i skierował się do wyznaczonego rejonu, nawiązując łączność ze statkiem ratowniczym Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa z Morskiej Stacji Ratowniczej w Kołobrzegu, który również kierował się w stronę kutra. O godzinie 22.34 śmigłowiec osiągnął rejon akcji i po konsultacji z załogą statku ratowniczego asystował przy ewakuacji załogi kutra z tratwy ratowniczej na pokład statku ratowniczego. Na jego pokładzie poszkodowani zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. O 22.55 załoga Anakonda opuściła rejon akcji i lądowała na macierzystym lotnisku w Darłowie piętnaście minut później.

Była to dwunasta akcja poszukiwawczo-ratownicza przeprowadzoną przez załogę samolotu lub śmigłowca BLMW w 2018 roku. Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej jest jedyną w Polsce formacją lotniczą utrzymującą ciągłą gotowość do prowadzenia działań ratowniczych z powietrza w obszarze obejmującym ponad 30 000 km kw. powierzchni morza, w ramach polskiej strefy odpowiedzialności "Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim". W ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Morskiego i Lotniczego, w strefie odpowiedzialności BLMW, znajduje się także 100 km pas lądu przyległy do wybrzeża morskiego. Całodobowy dyżur pełniony jest przez załogi śmigłowców W-3WARM w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni Babich Dołach oraz śmigłowców Mi-14PŁ/R lub W-3WARM w 44 Bazie Lotnictwa Morskiego w Darłowie. System ratownictwa w polskiej strefie odpowiedzialności SAR na Bałtyku, wspiera także załoga samolotu patrolowego M28B 1R Bryza, pełniąca całodobowy dyżur na lotnisku w Siemirowicach koło Lęborka.