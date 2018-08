Komandosi po raz dziewiąty w Dziwnowie

Żołnierze z GROM-u, Agatu, Formozy, Lublińca, Nila oraz byli komandosi z 1 batalionu szturmowego spotkali się w Dziwnowie na IX Festynie Komandosa w miejscu, gdzie do lat 90. istniał 1 Batalion Szturmowy – pierwsza polska powojenna jednostka specjalna. Impreza zgromadziła zarówno wojskowych, jak i rzesze turystów, którzy przez weekend mogli odwiedzać stoiska specjalsów.

Dziwnów to dla żołnierzy i miłośników wojska miejsce wyjątkowe na mapie Polski. Tutaj do lat 90. stacjonował 1 Batalion Szturmowy, tajna jednostka, której oficerowie tworzyli potem kadry dzisiejszych jednostek specjalnych: GROM-u, Lublińca czy Formozy. Od dziewięciu lat w Dziwnowie odbywa się Festyn Komandosa. To znakomita okazja, by porozmawiać z komandosami o specyfice ich służby oraz zobaczyć sprzęt i wyposażenie, jakim dysponują jednostki specjalne. Tradycyjnie impreza odbywa się w ostatni weekend sierpnia.



Na Festynie Komandosa jestem po raz pierwszy i bardzo się cieszę, że wreszcie udało mi się tutaj przyjechać. Dziwnów to kolebka historii wojsk specjalnych na ziemiach polskich – mówił polsce-zbrojnej.pl gen. Wojciech Marchwica, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych. – Spotykamy się tu, aby celebrować naszą tradycję również w odniesieniu do żołnierzy „cichociemnych”, którzy walczyli w II wojnie światowej, a także do tych, którzy służyli w Dziwnowie i tworzyli podwaliny wojsk specjalnych w Polsce. Szkoleni do dywersji, sabotażu, walki wręcz, desantowania z luków torpedowych okrętów podwodnych i wysadzania wrogich portów. Po likwidacji jednostki trafili w szeregi GROM-u i Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, która dziedziczy po 1 Batalionie numer 4101. Rozmowy z tymi żołnierzami tworzą etos naszej służby. Wciąż czują się potrzebni i czują się żołnierzami. Tego młodzi ludzie powinni się od nich uczyć, wierności tradycji i hartu ducha. Dziwnów to dla specjalsów miejsce kultowe, każdy z nas na nim w pewnym sensie się wychował – dodaje gen. Marchwica.