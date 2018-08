Pancerne skrzydła w Normandii

26 sierpnia we francuskiej Normandii tradycyjnie zorganizowano cykl uroczystości przypominających i oddających hołd czynowi bojowemu żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej (1 PDPanc) w sierpniu1944 roku.

W niedzielny poranek 26 sierpnia uczestnicy delegacji Czarnej Dywizji udali się do Langannerie w Departamencie Calvados na największy we Francji Polski Cmentarz Wojskowy. Głównym organizatorem tej części uroczystych obchodów 74. rocznicy bitwy pod Falaise i Chambois było Stowarzyszenie 1. Polskiej Dywizji Pancernej „Francja”. Na uroczystość przybyli ambasador RP we Francji Tomasz Młynarski, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, generał broni Jarosław Mika w towarzystwie delegacji Czarnej Dywizji, której przewodniczył jej dowódca, generał dywizji Stanisław Czosnek oraz liczni przedstawiciele francuskiej Polonii. Na największej polskiej nekropolii we Francji, gdzie spoczywa ponad sześciuset polskich żołnierzy głównie z 1PDPanc, odbyła się polowa msza święta pod przewodnictwem rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, w asyście księdza Sławomira Klima SChr oraz przeprowadzono Apel Pamięci z udziałem kompanii honorowej wraz ze sztandarem 10. Brygady Kawalerii Pancernej imienia generała Stanisława Maczka.