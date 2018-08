Więcej pieniędzy dla wojska

Prawie 44,7 mld złotych – tyle ma wynieść przyszłoroczny budżet obronny kraju. To o 3,6 mld złotych więcej niż wojsko ma do dyspozycji w tym roku. Budżety wojsk lądowych, sił powietrznych oraz marynarki wojennej zostaną zwiększone o kilkanaście procent. O około dwadzieścia procent wzrośnie budżet wojsk specjalnych, tyle samo Żandarmerii Wojskowej.

Znacząco, bo o kilkanaście procent, wzrosną budżety: wojsk lądowych (w 2019 roku wyniesie 3,6 mld zł), sił powietrznych (1,66 mld zł) i marynarki wojennej (668 mln zł). Prawie dwadzieścia procent więcej pieniędzy zostanie wydanych na wojska specjalne (352 mln zł) oraz Żandarmerię Wojskową (305 mln zł).

Na wojska obrony terytorialnej MON przeznaczy 603 mln zł. „Wydatki na WOT w przyszłym roku będą wyższe niż w obecnym. W przyjętym projekcie budżetu, w sferze środków na obronność, wydatki zaplanowane w rozdziale 75206 wojska obrony terytorialnej wynoszą wprawdzie w 2019 r. 483,5 mln zł (w 2018 r. było to 568 mln zł), jednak należy mieć na uwadze, że w 2019 r. dodatkowo zaplanowano ok. 120 mln zł na rzecz WOT-u w rozdziale 75220. Oznacza to, że wojska obrony terytorialnej otrzymają co najmniej 35,5 mln zł więcej” – pisze resort obrony w specjalnym komunikacie, w odpowiedzi na zarzuty medialne, że finansowanie WOT-u w 2019 znacząco się zmniejszy.

Znacząco – do 14 mld zł – mają zostać zwiększone w przyszłym roku wydatki oznaczone jako „wsparcie centralne”. Mieszczą się tu przede wszystkim pieniądze na modernizację techniczną armii, które zaplanowano na poziomie ponad 10 mld zł.

Na wojskowe emerytury i renty przeznaczone zostanie 7 mld zł.

Projekt ustawy budżetowej jesienią trafi pod obrady parlamentu.