Apel w stulecie wojskowego lotnictwa

Mariusz Błaszczak dodał, że polscy żołnierze piloci to pasjonaci. – Stanowią elitę, są naszą chlubą, bronią polskiego nieba, ale również z dumą reprezentują nasz kraj podczas ćwiczeń w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś polscy piloci są kształceni w Dęblinie, wyróżniają się swoimi umiejętnościami, a biało-czerwona szachownica stanowi znak najwyższej jakości – powiedział Mariusz Błaszczak. Minister obrony narodowej podkreślił także, że znając przychylność prezydenta Andrzeja Dudy i zaangażowanie premiera Mateusza Morawieckiego, jest przekonany, że uda się zwiększyć tempo wzrostu nakładów na obronność. – Nadszedł już ten czas, żeby posowiecki sprzęt, którym jeszcze w części dysponuje Wojsko Polskie, został zastąpiony przez sprzęt nowoczesny, który będzie stanowił realny wartościowy oręż w rękach świetnych, najlepszych pilotów wykształconych właśnie w tym miejscu. To jest zadanie, które przed nami staje – dodał Mariusz Błaszczak w Dęblinie.

– Spotykamy się w roku szczególnym i w miejscu szczególnym. Chciałbym ogłosić, że właśnie podpisałem decyzję, na mocy której od 1 października tego roku Szkoła Orląt stanie się Lotniczą Akademią Wojskową – powiedział w Dęblinie Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Szef resortu ogłosił tę wiadomość podczas uroczystego apelu pod pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt. – To nie jest przypadek, to nie jest zmiana nazwy. To są nowe wyzwania, ale także docenienie dotychczasowego dorobku, poziomu edukacyjnego i wysokiej, elitarnej marki dęblińskiej Szkoły Orląt – przekonywał minister.

Prezydent RP i szef Rady Ministrów skierowali do uczestników dęblińskich uroczystości oficjalne listy. List Andrzeja Dudy odczytał szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. „Jest ogromnie wymowne, że w setną rocznicę odzyskania niepodległości obchodzimy jednocześnie stulecie polskiego lotnictwa wojskowego” – napisał prezydent Andrzej Duda. „Odkąd odrodziła się suwerenna Rzeczpospolita, w jej służbie, broniąc naszej wolności i strzegąc bezpieczeństwa polskiego nieba, działają służby powietrzne. Już 5 listopada 1918 roku polscy lotnicy wzbili się do pierwszego w naszej historii lotu bojowego” – przypomniał prezydent RP, jednocześnie odnosząc się do czasów obecnych. „Dzisiaj siły powietrzne to jeden z najnowocześniejszych i drugi co do wielkości segment naszej armii. Lotnicy z wielkim profesjonalizmem wykonują szereg odpowiedzialnych zadań na straży polskiego nieba oraz w misjach zagranicznych. Lotnictwu wojskowemu należne jest troskliwe wsparcie ze strony państwa” – zwrócił uwagę zwierzchnik sił zbrojnych.

Z kolei premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że stulecie polskiego lotnictwa wojskowego to wyjątkowy jubileusz. „Oddajemy hołd wszystkim, którzy w podniebnych bojach walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą i przez lata budowali zasłużoną renomę żołnierzy biało-czerwonej szachownicy” – napisał szef rządu. Premier przypomniał również chlubne karty polskiego lotnictwa. „Pionierzy naszych sił powietrznych walczyli w powstaniu wielkopolskim, z bolszewikami i wszędzie tam, gdzie wykuwały się losy młodej Rzeczypospolitej. W międzywojniu, tak jak i dzisiaj, lotnicy byli podziwianą elitą. Legenda polskich dywizjonów z czasów drugiej wojny światowej, na czele ze słynnym Dywizjonem 303, trwa i po dziś dzień inspiruje” – podkreślił prezes Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki podziękował również wszystkim, którzy służą nie tylko w powietrzu, ale także na ziemi. „Dzisiejsze siły powietrzne nieustannie rozwijają się i doskonalą, by odpowiadać na pojawiające się wyzwania. Żołnierze w stalowych mundurach wypełniają różne zadania, służą w różnych jednostkach, jednak wszystkich ich łączy profesjonalizm i poczucie odpowiedzialności” – zakończył Mateusz Morawiecki.

Podczas apelu pod pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt złożone zostały wieńce, a minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i szef BBN-u Paweł Soloch wręczyli wyróżniającym się żołnierzom odznaczenia. W dęblińskich uroczystościach wzięli udział m.in. dowódcy i przedstawiciele sił powietrznych krajów sojuszniczych i partnerskich, władze samorządowe oraz przedstawiciele kilku pokoleń polskich lotników.