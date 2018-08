Lotnictwu wojskowemu należne jest troskliwe wsparcie państwa

Naszym państwowym godłem jest dumny orzeł – król przestworzy. Ten symbol, tak drogi wszystkim Polakom, pozostaje szczególnie ważny dla polskich lotników. Jest ogromnie wymowne, że w setną rocznicę odzyskania niepodległości obchodzimy jednocześnie stulecie polskiego lotnictwa wojskowego. Odkąd odrodziła się suwerenna Rzeczpospolita – w Jej służbie, broniąc naszej wolności i strzegąc bezpieczeństwa polskiego nieba, działają Siły Powietrzne.

Patrioci, którzy pragnęli niepodległej Polski wywalczonej czynem zbrojnym, rozumieli, że potrzebne są do tego nowoczesne środki, potęgujące siłę naszego oręża. Zalążki rodzimego lotnictwa wojskowego powstawały przy polskich formacjach w latach I wojny światowej. Już 5 listopada 1918 roku polscy lotnicy wzbili się do pierwszego w naszej historii lotu bojowego. Stuletnią tradycję ma również znak biało-czerwonej szachownicy. Lotnictwo odegrało wielką rolę w wojnie polsko-bolszewickiej, znacząco przyczyniając się do naszego zwycięstwa. Energiczne działania mądrych państwowców, wizjonerów, rzutkich dowódców zaowocowały utworzeniem Oficerskiej Szkoły Lotniczej, najpierw w Grudziądzu, a potem tutaj w Dęblinie – która szybko stała się jedną z najnowocześniejszych tego typu szkół na świecie. Żywiołowy rozwój polskiego lotnictwa nastąpił także dzięki rodzimej myśli technicznej, tworzącej wiele znakomitych, nowatorskich konstrukcji. Polscy lotnicy wielokrotnie dowiedli swego najwyższego kunsztu – czego najsławniejszym symbolem pozostają sukcesy Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.

Na zawsze zapisało się w historii męstwo polskich asów powietrznych, okazane podczas wojny obronnej 1939 roku, a potem we Francji i w Anglii. Polscy lotnicy zasłużyli się w zmaganiach nad Afryką Północną, w bitwie o Atlantyk, w lotach nad okupowaną przez Niemców Europą i na froncie wschodnim. Bez wątpienia należeli oni do tych, którzy wpłynęli na losy II wojny światowej. Mówi o tym między innymi historia legendarnego Dywizjonu 303, pozostająca dla nas źródłem dumy i inspiracji. Cieszę się, że będzie ona popularyzowana podczas Air Show w Radomiu, który ma w tym jubileuszowym roku szczególny charakter. Jestem również pewien, że wszyscy, którym drogie są tradycje polskich skrzydeł, w symboliczny sposób utworzą wspólnotę pamięci i modlitwy podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Pochylamy głowy przed patriotyzmem i poświęceniem żołnierzy spod znaku biało-czerwonej szachownicy, którzy złożyli Polsce ofiarę życia.

Dzisiaj Siły Powietrzne to jeden z najnowocześniejszych i drugi co do wielkości segment naszej armii. Lotnicy z wielkim profesjonalizmem wykonują szereg odpowiedzialnych zadań na straży polskiego nieba oraz w misjach zagranicznych. Lotnictwu wojskowemu – które w szczególny sposób musi być zwrócone ku wyzwaniom przyszłości – należne jest troskliwe wsparcie ze strony państwa. W dużym stopniu właśnie to miałem na myśli, mówiąc w dniu Święta Wojska Polskiego o potrzebie zwiększenia wydatków na obronność do poziomu 2,5 procent PKB do 2024 roku. Wszystkim polskim lotnikom z okazji wspaniałego jubileuszu składam najlepsze gratulacje, wyrazy wielkiego uznania i życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę Państwu bezpiecznej służby, umacniającej siłę Rzeczypospolitej i codziennego w niej spełnienia. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.