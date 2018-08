Nowy program szkolenia podstawowego

Mniej wykładów teoretycznych za to więcej taktyki, szkolenia strzeleckiego i medycznego – to główne zmiany w programie szkolenia podstawowego dla kandydatów na żołnierzy. Te rozwiązania pozwolą na unifikację szkolenia ochotników na potrzeby wszystkich korpusów, a w przypadku służby przygotowawczej – na wydłużenie szkolenia specjalistycznego.

W programie ograniczono liczbę godzin zajęć teoretycznych, zwłaszcza z tych przedmiotów, które nie są bezpośrednio związane z przygotowaniem wojskowym. Chodzi tu m.in. o kształcenie obywatelskie, szkolenie prawne oraz szkolenie BHP. To ostatnie ma być prowadzone dopiero przed zajęciami praktycznymi ze sprzętem wojskowym.

– Zmiany były podyktowane potrzebami sił zbrojnych, w tym koniecznością unifikacji szkolenia kandydatów na żołnierzy na potrzeby wszystkich korpusów osobowych – tłumaczy ppłk Sławomir Ratyński z Zespołu Prasowego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Jako przykład wskazuje podchorążych, którzy ze względu na procedury naboru do uczelni wojskowych i organizację studiów, nie przechodzili szkolenia podstawowego jednorazowo w wymiarze 3 miesięcy (343 godziny). – Po 153 godzinach szkolenia składali przysięgę i rozpoczynali naukę. Potem, w trakcie trwania studiów, zaliczali pozostałe godziny z programu szkolenia podstawowego. Obecnie cały, 7- tygodniowy, program będą mogli zrealizować przed rozpoczęciem roku akademickiego – dodaje oficer.

W przypadku elewów przygotowujących się do korpusu szeregowych szkolenie podstawowe trwało w sumie cztery miesiące (trzy miesiące podstawowego i miesiąc specjalistyki). W praktyce żołnierz szkolący się przez miesiąc, np. na operatora maszyn inżynieryjnych, nie spełniał wymagań, by otrzymać uprawnienia nadawane przez instytucje cywilne. Przyjęte rozwiązania, poza unifikacją szkolenia, mają też pozwolić na wydłużenie szkolenia specjalistycznego. – Będzie to miało pozytywny efekt dla ochotników. Żołnierz po dwóch miesiącach specjalistyki będzie spełniał warunki do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego nabycie umiejętności niezbędnych do otrzymania uprawnień – tłumaczy oficer ze Sztabu Generalnego WP.

Pierwsze szkolenie według znowelizowanego programu rozpocznie się we wrześniu. – O ile program szkolenia podstawowego jest zunifikowany, o tyle szkolenie specjalistyczne zależy od centrum, w którym ochotnik się szkoli. Inny jest program u artylerzystów, inny u łącznościowców, a jeszcze inne szkolenie przechodzą logistycy. Te programy zostaną zmienione do stycznia 2019 roku – mówi ppłk Ratyński.