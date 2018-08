Duński okręt dowodzenia w Gdyni

W piątek, 24 sierpnia, do Gdyni wszedł okręt flagowy Stałego Zespołu Sił Morskich NATO – SNMG 1 (Standing NATO Maritime Group One). Duński okręt dowodzenia HDMS Esbern Snare zacumował w Porcie Wojennym Gdynia. Wizyta ma charakter roboczy. Jednostka nie zostanie udostępniona do zwiedzania. W poniedziałek, 27 sierpnia, po uzupełnieniu zapasów, HDMS Esbern Snare opuści Gdynię.

Podczas pobytu w Gdyni dowódca zespołu fregat i niszczycieli commodore Casten Fjord-Larsen wraz z delegacją złożył wizytę dowódcy 3. Flotylli Okrętów komandorowi Mirosławowi Jurkowlańcowi. Po oficjalnym powitaniu odbyło się spotkanie, podczas którego strona polska przedstawiła strukturę i zadania 3. Flotylli Okrętów. Rozmowom przewodniczył Inspektor Marynarki Wojennej kontradmirał Jarosław Ziemiański. Podejmowane były także tematy dotyczące udziału polskich okrętów w Siłach Odpowiedzi NATO. Ostatnim punktem wizyty w 3. Flotylli Okrętów było zwiedzanie Sali Tradycji, wpis do księgi pamiątkowej i wymiana marynarskich upominków.