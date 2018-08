Na polach Flandrii

23 sierpnia dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał dywizji Stanisław Czosnek wraz z reprezentantami środowisk dywizji ruszył w podróż historyczno-geograficzną szlakiem znaczonym gąsienicami czołgów 1 Polskiej Dywizji Pancernej (1 PDPanc) w Europie Zachodniej. Wraz z przedstawicielami Czarnej Dywizji podążają płk Artur Pikoń, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, oraz płk Wojciech Ziółkowski, zastępca dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Tegoroczna podróż prowadzi przez największe pola bitewne Wielkiej Wojny. Uroczyste obchody 100-lecie jej zakończenia właśnie rozpoczęto w Królestwie Belgii. Pola Flandrii zapisały się na trwałe w historii orężnej Europy obejmującej dwie wojny światowe. Ich symbolem jest Ypres (Ieper) które było miejscem gdzie ginęli Polacy walczący w armiach alianckich i zaborczych w jednej z najbardziej krwawych batalii Wielkiej Wojny na tzw. Łuku Iperskim (Ypres Salient). 26 lat później, 6 września 1944 polscy żołnierze z 1. PDPanc dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka wyzwolili to miasto i pozwolili żeby legło w gruzach jak w latach Wielkiej Wojny. Właśnie wydarzenia II Wojny Światowej były przedmiotem podróży studyjnej, którą przeprowadził Chris Lock, brytyjski badacz przygotowujący właśnie książkę opisującą działania 1. PDPanc we wrześniu 1944 roku. Przedstawiciele Czarnej Dywizji przemierzyli wszystkie najważniejsze miejsca związane ze zwycięskim manewrem 1. PDPanc we Flandrii, z którego doświadczenia pancerniacy gen. Maczka wielokrotnie wykorzystywali w czasie walk w Belgii i Holandii. Polscy dowódcy znali doskonale losy miasta w poprzedniej wojnie, wiedzieli że nie mogą się one powtórzyć. „Historia patrzy na nas nie tylko z murów średniowiecznego miasta, z łuku bramy wejściowej, pomnika wojny 1914-1918, ale i z tysięcy krzyży na cmentarzach alianckich z poprzedniej wojny, wymijanych przez nas w pościgu. Niegdyś każdy metr ziemi wydarty w natarciu był sukcesem, okupionym masami poległych. Dziś? Taktyka szybkości triumfuje" - pisał generał Maczek o walkach o Ypres w swoich wspomnieniach wojennych.

Prowadzący narrację Ch. Lock przybliżył wiele, do tej pory niepublikowanych, faktów dotyczących batalii m.in. współudział w walkach o miasto grupy łącznikowej z czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Pancernej sformowanej w Wielkiej Brytanii. Podkreślił działania 10. pułku strzelców konnych we wstępnej fazie walk i żołnierzy 3 Brygady Strzelców, głównie 9 batalionu, który za swoją aktywność bojową w Belgii otrzymał później nazwę wyróżniającą „Strzelców Flandryjskich” Barwnej opowieści Ch. Locka przysłuchiwali się także członkowie Stowarzyszenia 1 PDPanc „Belgia” z prezesem Dirkiem Verbeke na czele. Rodziny wyzwolicieli miasta z 1. PDPanc reprezentowała m.in. Nicole Bardziński córka ś.p. kpt. Sylwestra Bardzińskiego z 2 pułku pancernego.