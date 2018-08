Lotniczy piknik w Dęblinie

Prezentacja samolotu AWACS i podniebne akrobacje zespołu Biało-Czerwone Iskry to największe atrakcje pierwszego dnia Centralnych Obchodów Stulecia Lotnictwa Wojskowego. Na dęblińskim lotnisku można było podziwiać również wystawę sprzętu, którym dysponuje 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego.

Kilkukrotnie podszedł do lądowania, by za chwilę wzbić się w powietrze i wykonać kolejne kręgi. Już wtedy wzbudził niemałe emocje wśród obserwatorów. Gdy wreszcie wylądował, wokół natychmiast zgromadził się tłum. Natowski samolot wczesnego ostrzegania AWACS był jedną z największych atrakcji pierwszego dnia Centralnych Obchodów Stulecia Lotnictwa Wojskowego. – Nie ukrywam, że skorzystaliśmy z okazji. Załoga stacjonuje właśnie tutaj, szykując się do pokazów lotniczych w Radomiu. Bez wahania zgodziła się udostępnić tę maszynę, aby mogli ją obejrzeć wszyscy chętni – zdradza kpt. Magdalena Busz, rzecznik prasowy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. – Przyjechałem na lotnisko właśnie po to, by zobaczyć z bliska AWACS-a. Zależało mi, żeby zobaczyć jego lądowanie i obejrzeć go z bliska – mówi Jan z Ryk. – Lotnictwo jest moją pasją, aktualnie latam na motolotni, a że do Dęblina mam dość blisko, nie mogło mnie tu zabraknąć – dodaje.