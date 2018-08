Współpraca pomiędzy NATO MP COE i Uniwersytetem Warszawskim

Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO (NATO Miliatry Police Centre of Excellence – NATO MP COE) w Bydgoszczy od kilku lat aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim w obszarze komunikacji międzykulturowej oraz bezpieczeństwa międzynarodowego. 22 sierpnia 2018 r. kooperację ujęto w ramy formalne poprzez podpisanie umowy o współpracy.

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych prof. dr hab. Stanisław Sulowski reprezentujący Uniwersytet Warszawski (UW), podsumowując dotychczasowe wspólne działania szczególnie podkreślał zaangażowanie NATO MP COE w finały ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie organizowane przez Wydział. Wskazał również możliwości podejmowania nowych wyzwań, w tym powoływania wspólnych zepołów zadaniowych do realizacji projektów badawczych. – NATO MP COE to nie tylko instytucja skupiona na standardyzacji działań międzynarodowych zespołów policji wojskowych, ale przede wszystkim nieoceniony rezerwuar wiedzy na temat działań transformacyjnych NATO. To wciąż mało znany aspekt działalności Sojuszu – zauważył prof. Sulowski.

Oprócz wspomnianych zespołach zadaniowych do realizacji projektów badawczych, porozumienie obejmuje między innymi podejmowanie inicjatyw we wspólnych obszarach zainteresowań NATO MP COE i UW, a w szczególności w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa państwa, stosunków międzynarodowych i komunikacji międzykulturowej. Organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów oraz wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez wzajemne zapraszanie ekspertów do udziału w tych przedsięwzięciach stanowić będzie stałą formę współpracy. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych będzie kontyunuował zaangażowanie w kursy stacjonarne dla oficerów policji wojskowych organizowane przez NATO MP COE, a w przyszłym roku studenci Wydziału będą zdobywali, bądź poszerzali wiedzę na temat systemu transformacji w NATO w trakcie zajęć prowadzonych przez personel Centrum. W ramach podpisanego porozumienia przewidziano również możliwość organizowania wakacyjnych praktyk studenckich

w NATO MP COE.